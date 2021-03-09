В Грузии 10 человек упали с балкона второго этажа во время драки в епархии (видео)

Потасовка между прихожанами и священниками закончилась тем, что часть балкона рухнула

В Грузии правоохранители начали проверку причин и подробностей потасовки священнослужителей и прихожан Чкондидской епархии в городе Мартвили.

Как информирует телеканал "Рустави 2", оператор которого тоже оказался пострадавшим, в результате драки обрушилась часть балкона и пострадали шесть человек.

Местные СМИ сообщают, что конфликт случился после того, как новый митрополит Чкондидский и Мартвильский владыка Стефан приостановил сан первосвященников двум диаконам.

Данное решение не понравилось части прихожан, они решили войти в комнату резиденции, где проходила встреча с духовенством. Потасовка произошла на балконе второго этажа, часть деревянной конструкции не выдержала и рухнула вниз. На земле оказались около десяти человек, шестеро из которых получили травмы и были госпитализированы.

[ + – ] Потасовка в епархии

Напомним, 23 февраля в Грузии полиция со штурмом задержала лидера оппозиционной партии "Единое национальное движение", созданной Михаилом Саакашвили, чем открыла новую страницу политического кризиса в стране. Фокус собрал информацию об условиях и причинах ареста главного оппозиционера.

В тот же день Михаил Саакашвили призвал своих сторонников не прекращать акций протеста.

"Хочу понять, почему Иванишвили так стремится к Национальному движению, почему он больше всего борется против него, почему он использует все для уничтожения партии и ареста его лидеров. … Наше дело правое, и мы обязательно победим. Сейчас главное — это мобилизация, развернуть фронт по всей Грузии, наступление, наступление и еще раз наступление" — заявил грузинский политик.

Фокус рассказывал о том, что в прошлом году в Северодонецке Луганской области сержант полиции Алексей Конев выбросил жену с балкона 4 этажа после ссоры.