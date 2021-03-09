У Грузії 10 осіб впали з балкона другого поверху під час бійки в єпархії (відео)

Бійка між парафіянами і священиками закінчилася тим, що частина балкона обвалилася.

У Грузії правоохоронці почали перевірку причин і подробиць бійки священнослужителів і прихожан Чкондідского єпархії в місті Мартвілі.

Як інформує телеканал "Руставі 2", оператор, який теж постраждав, унаслідок бійки обрушилася частина балкона й постраждали шестеро осіб.

Місцеві ЗМІ повідомляють, що конфлікт стався після того, як новий митрополит Чкондідского і Мартвільський владика Стефан призупинив сан первосвящеників двом дияконам.

Це рішення не сподобалося частині прихожан, вони вирішили увійти в кімнату резиденції, де проходила зустріч із духовенством. Бійка сталася на балконі другого поверху, частина деревʼяної конструкції не витримала й впала вниз. На землі опинилися майже десятеро осіб, шестеро з яких отримали травми і були госпіталізовані.

[ + – ] Бійка в єпархії

Нагадаємо, 23 лютого в Грузії поліція зі штурмом затримала лідера опозиційної партії "Єдиний національний рух", створену Міхеілом Саакашвілі, чим відкрила нову сторінку політичної кризи в країні. Фокус зібрав інформацію про умови та причини арешту головного опозиціонера.

Того ж дня Міхеіл Саакашвілі закликав своїх прихильників не припиняти акцій протесту.

"Хочу зрозуміти, чому Іванішвілі так прагне до Національного руху, чому він найбільше бореться проти нього, чому він використовує все для знищення партії та арешту його лідерів. …Наше діло праве, і ми обовʼязково переможемо. Зараз головне — це мобілізація, розгорнути фронт по всій Грузії, наступ, наступ і ще раз наступ", — заявив грузинський політик.

Фокус розповідав про те, що минулого року в Сєвєродонецьку Луганської області сержант поліції Олексій Конєв викинув дружину з балкона 4 поверху після сварки.