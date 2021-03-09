Концерн Unilever не будет использовать в своей рекламе слово "нормальный"

Опрос показал, что большинство респондентов негативно реагируют на это слово

Один из лидеров мирового рынка косметики, парфюмерии и бытовой химии концерн Unilever (Нидерланды) не будет использовать слово "нормальный" на упаковках, а также в рекламе своих косметических продуктов и средств личной гигиены.

Данное решение принято в рамках усилий компании расширить стандарты красоты, сообщает пресс-служба Unilever.

Зимой прошлого года концерн провел опрос об ожиданиях своих действующих и потенциальных клиентов от индустрии красоты. В социсследовании приняли участие 10 тысяч человек из девяти стран.

В итоге, 7 из 10 участников опроса заявили о негативной реакции на слово "нормальный" в рекламе продукции и на упаковках.

"Мы знаем, что отказ от слова "нормальный" не решит проблему сам по себе, но это важный шаг вперед. Это лишь одно из действий, которые мы предпринимаем в рамках нашей стратегии "Позитивная красота", цель которой не только нанести меньше вреда, но и принести больше пользы людям и планете", – сообщил топ-менеджер компании Санни Джайн.

Также в Unilever обещают не менять в своей рекламе с помощью цифровой обработки тела моделей и цвет их кожи.

Напомним, социальная сеть Facebook с 4 марта отменила свой запрет на политическую рекламу, объявленный в ноябре 2020 года.

"Мы ввели этот временный запрет после выборов в США в ноябре 2020 года, чтобы избежать путаницы или злоупотреблений", – напомнила компания в своем блоге.

В сообщении также говорится, что системы соцсети не делают различий между политической, предвыборной и социальной рекламой – во всех случаях нужны авторизация и прозрачность.

В свою очередь, поисковая система Google более не намерена следить за пользователями и передавать их данные рекламодателям. В течение следующих двух лет компания откажется от сбора сторонних cookie-файлов, который осуществляется посредством браузера Chrome.

Также Фокус писал о том, что модели Dior стали героинями картин Караваджо в рекламе весенней коллекции.