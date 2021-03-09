Концерн Unilever не використовуватиме в своїй рекламі слово "нормальний"
Опитування показало, що більшість респондентів негативно реагують на це слово.
Один із лідерів світового ринку косметики, парфумерії та побутової хімії концерн Unilever (Нідерланди) не використовуватиме слово "нормальний" на упаковках, а також у рекламі своїх косметичних продуктів і засобів особистої гігієни.
Це рішення ухвалене в рамках зусиль компанії розширити стандарти краси, повідомляє прес-служба Unilever.
Взимку минулого року концерн провів опитування про очікування своїх нинішніх і потенційних клієнтів від індустрії краси. У соцдослідженні взяли участь 10 тисяч осіб із дев'яти країн.
У підсумку, 7 із 10 учасників опитування заявили про негативну реакцію на слово "нормальний" в рекламі продукції і на упаковках.
"Ми знаємо, що відмова від слова "нормальний" не вирішить проблему сама собою, але це важливий крок вперед. Це лише одна з дій, які ми вживаємо в рамках нашої стратегії "Позитивна краса", мета якої не тільки завдати менше шкоди, але й принести більше користі людям і планеті", — повідомив топ-менеджер компанії Санні Джайн.
Також в Unilever обіцяють не змінювати в своїй рекламі за допомогою цифрової обробки тіла моделей і колір їхньої шкіри.
Нагадаємо, соціальна мережа Facebook із 4 березня скасувала свою заборону на політичну рекламу, оголошену в листопаді 2020 року.
"Ми ввели цю тимчасову заборону після виборів у США в листопаді 2020 року, щоб уникнути плутанини або зловживань", — нагадала компанія в своєму блозі.
У повідомленні також йдеться, що системи соцмережі не роблять різниці між політичною, передвиборчою та соціальною рекламою — у всіх випадках потрібні авторизація та прозорість.
Зі свого боку, пошукова система Google більше не має наміру стежити за користувачами і передавати їхні дані рекламодавцям. Протягом наступних двох років компанія відмовиться від збору сторонніх cookie-файлів, що здійснюється за допомогою браузера Chrome.
Також Фокус писав про те, що моделі Dior стали героїнями картин Караваджо в рекламі весняної колекції.