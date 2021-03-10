В ФБР показали, как накануне штурма Капитолия размещали взрывчатку (видео)

Мужчина в маске заложил взрывчатку как под офисом демократов, так и под офисом республиканцев.

Федеральное бюро расследований Соединенных Штатов Америки (ФБР США) во вторник, 9 марта, опубликовало кадры, на которых запечатлено размещение самодельных взрывчатых устройств в районе Конгресса США. Как говорится на сайте бюро, видео было сделано 5 января в период между 19.30 и 20.30 по местному времени.

На кадрах видно, как мужчина заложил две бомбы – возле штаб-квартиры Национального комитета Демократической партии и штаб-квартиры Республиканского национального комитета. В случае с офисом демократов бомба закладывалась в парке около штаб-квартиры рядом со скамейкой, в случае с офисом республиканцев – в переулке за штаб-квартирой.

"Американский народ оказал неоценимую помощь в этом расследовании, и ФБР и наши партнеры в правоохранительных органах очень благодарны за это сотрудничество", – заявил помощник директора полевого офиса бюро в Вашингтоне Стивен ДʼАнтуоно.

Он отметил, что взрыв этих устройств мог стоить человеческих жизней и нанести людям серьезные травмы. Теперь бюро просит граждан помочь идентифицировать человека на видео, чтобы гарантировать, что он не причинит никому вреда в дальнейшем.

Взрывчатку закладывал мужчина, одетый в маску, толстовку с капюшоном серого цвета и черно-светло-серые туфли Nike Air Max Speed ​​Turf с логотипом желтого цвета. Для перевозки взрывных пакетов он использовал рюкзак.

За информацию, которая поможет идентифицировать человека, бюро обещает вознаграждение в размере 100 тысяч долларов.

Напомним, 6 января сотни протестующих, поддерживающих президента Дональда Трампа, прорвались через барьеры по периметру Капитолия. Активисты собрались у Капитолия, выступая против торжественного подсчета голосов выборщиков, которые должны подтвердить победу Джо Байдена.

В результате погибло 5 человек, среди которых офицер полиции и ветеран ВВС США.

После штурма Капитолия некоторые члены Конгресса выражают обеспокоенность, что их коллеги-законодатели с правыми взглядами могут нести угрозу их жизни.