У ФБР показали, як напередодні штурму Капітолію розміщували вибухівку (відео)

Чоловік у масці заклав вибухівку як під офісом демократів, так і під офісом республіканців.

Федеральне бюро розслідувань Сполучених Штатів Америки (ФБР США) у вівторок, 9 березня, опублікувало кадри, на яких відображене розміщення саморобних вибухових пристроїв поблизу Конгресу США. Як йдеться на сайті бюро, відео було зроблене 5 січня в період між 19:30 і 20:30 за місцевим часом.

На кадрах видно, як чоловік заклав дві бомби — біля штаб-квартири Національного комітету Демократичної партії та штаб-квартири Республіканського національного комітету. У випадку з офісом демократів бомба закладалася в парку біля штаб-квартири поруч із лавкою, у випадку з офісом республіканців — у провулку за штаб-квартирою.

"Американський народ надав неоціненну допомогу в цьому розслідуванні, і ФБР, і наші партнери в правоохоронних органах дуже вдячні за цю співпрацю", — заявив помічник директора польового офісу бюро у Вашингтоні Стівен д'Антуоно.

Він зазначив, що вибух цих пристроїв міг коштувати людських життів і завдати людям серйозні травми. Тепер бюро просить громадян допомогти ідентифікувати людину на відео, щоб гарантувати, що він не заподіє нікому шкоди надалі.

Вибухівку закладав чоловік, одягнений в маску, толстовку з капюшоном сірого кольору і чорно-світло-сірі туфлі Nike Air Max Speed ​​Turf із логотипом жовтого кольору. Для перевезення вибухових пакетів він використовував рюкзак.

За інформацію, яка допоможе ідентифікувати людину, бюро обіцяє винагороду розміром 100 тисяч доларів.

Нагадаємо, 6 січня сотні протестувальників, які підтримують президента Дональда Трампа, прорвалися через бар'єри по периметру Капітолію. Активісти зібралися біля Капітолію, виступаючи проти урочистого підрахунку голосів вибірників, які повинні підтвердити перемогу Джо Байдена.

Унаслідок загинули 5 осіб, серед яких офіцер поліції і ветеран ВПС США.

Після штурму Капітолію деякі члени Конгресу висловлюють стурбованість, що їх колеги-законодавці з правими поглядами можуть нести загрозу їхньому життю.