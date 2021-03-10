Чехия начала отправлять в Польшу тяжелобольных COVID-19

В стране недостаточно мест в отделениях интенсивной терапии для приема заболевших

Во вторник, 9 марта, в Польшу доставили ​​первую больную коронавирусом из Чехии.

Как информирует агентство Associated Press, 68-летнюю пациентку из клиники в городе Усти-над-Орлици (Пардубицкий край Чехии) перевели в больницу города Рацибож (Польша).

По словам министра иностранных дел страны Томаша Петршичека, еще шесть больных будут доставлены в Германию.

В Пардубицком крае Чехии отделения интенсивной терапии в пяти региональных больницах переполнены пациентами с COVID-19 в тяжелом состоянии еще с прошлой недели.

У Пльзенского края (запад Чехии) ситуация аналогичная: несколько больниц были вынуждены переводить своих пациентов в клиники других регионов страны.

Министр здравоохранения Чехии заявил, что текущая неделя будет самой критичной для больниц, испытывающих сложности с койкоместами. По его данным, в понедельник, 8 марта нуждались в госпитализации 8478 пациентов с COVID-19.

За последние 14 дней, по данным Университета Джона Хопкинса, семидневный показатель ежедневных смертей в Чехии вырос с 1,44 на 100 тысяч человек 22 февраля к 1,88 8 марта. Этот показатель – худший в мире.

Ранее сообщалось, что правительство Чехии приняло решение об ужесточении карантина в стране с 27 декабря. Об этом сообщил глава Минздрава Чехии Ян Блатны. В частности, в стране закрыли все магазины, кроме продуктовых и аптек.

Фокус писал о том, что на 10 марта в Украине зафиксировали 6 377 новых случаев заболевания. Среди заболевших оказались 263 медработника и 309 детей. Стоит отметить, что количество новых случаев начало расти после длинных выходных, так 9 марта Минздрав сообщил о 3261 новых случаев, а 8 марта насчитали 5572 заболевших.

За прошедшие сутки в Украине:

госпитализировали — 1904 человека;

умерли — 219 человек;

выздоровели — 5687 человек.

Медики успели провести 64 126 тестирований, в том числе методом ПЦР — 33904, методом ИФА — 15116, исследований экспресс-тестами на антиген к SARS-CoV-2 — 15106).

По информации на вечер 9 марта в Украине 30 714 (43,6%) из 70 310 выделенных койко-мест были заняты пациентами с подозрением или подтвержденной коронавирусной инфекцией. Всего за сутки госпитализировали 1 898 и выписали 636 человек. Для сравнения: 8 марта сообщили о 1830 госпитализациях и 636 выписках.