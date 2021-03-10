Чехія почала відправляти до Польщі тяжкохворих COVID-19

У країні недостатньо місць у відділеннях інтенсивної терапії для прийому хворих.

У вівторок, 9 березня, у Польщу доставили першу хвору на коронавірус із Чехії.

Як інформує агентство Associated Press, 68-річну пацієнтку з клініки в місті Усті-над-Орлиці (Пардубицький край Чехії) перевели в лікарню міста Рацібож (Польща).

За словами міністра закордонних справ країни Томаша Петршічека, ще шість хворих будуть доставлені до Німеччини.

У Пардубицькому краї Чехії відділення інтенсивної терапії в п'яти регіональних лікарнях переповнені пацієнтами з COVID-19 у важкому стані ще з минулого тижня.

У Пльзенському краї (захід Чехії) ситуація аналогічна: кілька лікарень були змушені переводити своїх пацієнтів у клініки інших регіонів країни.

Міністр охорони здоров'я Чехії заявив, що поточний тиждень буде найкритичнішим для лікарень, що зазнають труднощі з ліжкомісцями. За його даними, у понеділок, 8 березня потребували госпіталізації 8 478 пацієнтів із COVID-19.

За останні 14 днів, за даними Університету Джона Гопкінса, семиденний показник щоденних смертей в Чехії зріс з 1,44 на 100 тисяч осіб 22 лютого до 1,88 8 березня. Цей показник — найгірший в світі.

Раніше повідомлялося, що уряд Чехії ухвалив рішення про посилення карантину в країні з 27 грудня. Про це повідомив глава Міністерства охорони здоров'я Чехії Ян Блатни. Зокрема, у країні закрили всі магазини, крім продуктових та аптек.

Фокус писав про те, що на 10 березня в Україні зафіксували 6 377 нових випадків захворювання. Серед захворілих виявилися 263 медпрацівники і 309 дітей. Варто зазначити, що кількість нових випадків почала зростати після довгих вихідних, так 9 березня Мінздоров'я повідомив про 3 261 новий випадок, а 8 березня нарахували 5 572 хворих.

За минулу добу в Україні:

госпіталізували — 1 904 осіб;

померли — 219 осіб;

одужали — 5 687 осіб.

Медики встигли провести 64 126 тестувань, зокрема методом ПЛР — 33 904, методом ІФА — 15 116, досліджень швидкими тестами на антиген до SARS-CoV-2 — 15 106).

За інформацією на вечір 9 березня в Україні 30 714 (43,6%) із 70 310 виділених ліжко-місць були зайняті пацієнтами з підозрою або підтвердженою коронавірусною інфекцією. Всього за добу госпіталізували 1 898 і виписали 636 осіб. Для порівняння: 8 березням повідомили про 1 830 госпіталізацій і 636 виписок.