Бывшего генконсула РФ в Польше обвинили в заражении поляков COVID-19

Утверждается, что российский дипломат, будучи больным, принимал участие в массовых мероприятиях

Бывший генеральный консул РФ в Познани (Польша) Игорь Ощепков после получения позитивного теста на коронавирус принимал участие в массовых мероприятиях и мог заразить при этом много поляков.

Как информирует RMF24, об этом заявил официальный представитель министра-координатора спецслужб Польши Станислав Жарин.

Сообщается, что Ощепков и его дочь получили положительный тест на COVID-19 21 января, однако, после этого он не ушел на самоизоляцию и появлялся на людях.

"Результатом его действий могло стать заражение других людей и возникновение новых вспышек заболевания. Действия, предпринятые дипломатом, поставили под угрозу здоровье людей, которые могли с ним контактировать", – сказал Жарин.

Утверждается, что экс-консул появлялся в общественном месте, фотографируя демонстрацию в защиту оппозиционера Алексея Навального 23 января в Познани.

Игоря Ощепкова польские власти признали персоной нон грата 8 февраля в ответ на высылку РФ ряда дипломатов Евросоюза. Дипломат покинул территорию Польши 20 февраля.

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