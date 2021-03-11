Колишнього генконсула РФ у Польщі звинуватили в зараженні поляків COVID-19

Стверджується, що російський дипломат, будучи хворим, брав участь у масових заходах

Колишній генеральний консул РФ у Познані (Польща) Ігор Ощепков після отримання позитивного тесту на коронавірус брав участь у масових заходах і міг заразити при цьому багато поляків.

Як інформує RMF24, про це заявив офіційний представник міністра-координатора спецслужб Польщі Станіслав Жарин.

Повідомляється, що Ощепков і його дочка отримали позитивний тест на COVID-19 21 січня, однак після цього він не пішов на самоізоляцію і з'являвся на людях.

"Результатом його дій могло стати зараження інших людей і виникнення нових спалахів захворювання. Діяльність, що здійснюється дипломатом, поставила під загрозу здоров'я людей, які могли з ним контактувати", — сказав Жарин.

Стверджується, що екс-консул з'являвся в громадському місці, фотографуючи демонстрацію на захист опозиціонера Олексія Навального 23 січня в Познані.

Ігоря Ощепкова польська влада визнала персоною нон грата 8 лютого у відповідь на висилку РФ ряду дипломатів Євросоюзу. Дипломат залишив територію Польщі 20 лютого.

Раніше ми повідомляли, що станом на ранок 23 грудня 2020 року у світі за весь час пандемії зафіксовано 78,3 млн хворих. Населення Землі наразі становить 7,8 млрд чоловік. Таким чином один зі ста жителів Землі перехворів, хворіє або помер від наслідків COVID-19.

24 лютого 79-річний екс-президент Чехії Вацлав Клаус, який виступає проти коронавірусних обмежень у своїй країні, заразився коронавірусом.

Фокус писав про те, що міністр охорони здоров'я Шрі-Ланки Павітра Ванняраччі, яка раніше схвалила використання трав'яного сиропу для запобігання COVID-19, заразилася коронавірусом.