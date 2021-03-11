2020 год стал самым смертоносным в истории США, – Politico

Побит рекорд 1918 года, когда от "испанки" умерли сотни тысяч американцев

Из-за пандемии коронавируса прошлый год стал самым смертоносным в задокументированной истории США.

Как информирует Politico, ссылаясь на свои источники, об этом в ближайшее время будет официально объявлено Центрами по контролю и профилактике заболеваний США.

Согласно данным издания, в США в 2020 году скончались более трех миллионов человек, из которых от COVID-19 – около 400 тысяч.

Коронавирус стал третьей по частоте причиной смерти жителей США, на первом и втором местах – сердечно-сосудистые и онкологические заболевания.

Смертность в США в прошлом году из-за пандемии по сравнению с 2019 годом увеличилась на 15%. Это – самый значительный рост смертности с 1918 года, когда во время Первой мировой войны от испанского гриппа умерли сотни тысяч американцев.

По данным Центров по контролю и профилактике заболеваний США, на сегодняшний день в США от коронавируса умерли 526213 человек.

[ + – ] Статистика заболеваемости и смертности от коронавируса в США

Ранее CDC (главная санитарно-эпидемическая инстанция в США) выпустила первые рекомендации для тех, кто прошел полную вакцинацию от коронавируса.

Такие люди могут встречаться с другими вакцинированными в помещениях, не надевая при этом маску и не сохраняя дистанцию в 1,8 м (6 футов). Можно также навещать без маски и соблюдения социальной дистанции не привитых людей, если среди них нет таких, кому опасны тяжелые заболевания. Вакцинированным гражданам разрешается не сдавать тесты на COVID-19 и не соблюдать карантин после контакта с зараженным, если у них не проявляются симптомы заболевания.

22 февраля президент США Джо Байден объявил о пятидневном трауре в память о почти 500 тысячах граждан страны, умерших от коронавируса.

23 февраля в США был зафиксирован первый в стране случай передачи коронавируса от донора реципиенту. Еще в октябре прошлого года жительница Мичигана скончалась после того, как ей пересадили легкие, инфицированные COVID-19. Донором стала женщина, которая скончалась в больнице после тяжелой черепно-мозговой травмы в автокатастрофе.