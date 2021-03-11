2020 рік став найбільш смертоносним в історії США, — Politico

Побито рекорд 1918 року, коли від "іспанки" померли сотні тисяч американців

Через пандемію коронавірусу минулий рік став найбільш смертоносним у задокументованій історії США.

Як інформує Politico, посилаючись на свої джерела, про це найближчим часом буде офіційно оголошено Центрами з контролю і профілактики захворювань США.

Згідно з даними видання, у США у 2020 році померли понад три мільйони осіб, з яких від COVID-19 — близько 400 тисяч.

Коронавірус став третьою за частотою причиною смерті жителів США, на першому і другому місцях — серцево-судинні та онкологічні захворювання.

Смертність у США в минулому році через пандемію порівняно з 2019 роком збільшилася на 15%. Це — найбільш значне зростання смертності з 1918 року, коли під час Першої світової війни від іспанського грипу померли сотні тисяч американців.

За даними Центрів з контролю і профілактики захворювань США, на сьогодні в США від коронавірусу померли 526 213 осіб.

[ + – ] Статистика захворюваності та смертності від коронавірусу в США

Раніше CDC (головна санітарно-епідемічна інстанція в США) випустила перші рекомендації для тих, хто пройшов повну вакцинацію від коронавірусу.

Такі люди можуть зустрічатися з іншими вакцинованими в приміщеннях, не надягаючи при цьому маску і не зберігаючи дистанцію в 1,8 м (6 футів). Можна також відвідувати без маски і дотримання соціальної дистанції нещеплених людей, якщо серед них немає таких, кому небезпечні важкі захворювання. Вакцинованим громадянам дозволяється не здавати тести на COVID-19 і не дотримуватися карантину після контакту із зараженим, якщо в них не виявляються симптоми захворювання.

22 лютого президент США Джо Байден оголосив про п'ятиденну жалобу в пам'ять про майже 500 тисяч громадян країни, які померли від коронавірусу.

23 лютого в США був зафіксований перший у країні випадок передачі коронавірусу від донора реципієнту. Ще в жовтні минулого року мешканка Мічигану померла після того, як їй пересадили легені, інфіковані COVID-19. Донором стала жінка, яка померла в лікарні після важкої черепно-мозкової травми в автокатастрофі.