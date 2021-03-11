Турция меняет правила въезда в страну: что поменяется

Новые правила вступят в силу с 15 марта и будут касаться всех, кто старше 6 лет.

Министерство здравоохранения Турции с 15 марта меняет условия въезда/выезда из страны иностранцам. Об этом сообщает пресс-служба авиакомпании Turkish Airlines.

Новые меры внедрили для большего контроля над распространением коронавируса в стране. Если пассажир самолета позднее заболеет коронавирусом, то внедренная система позволят проинформировать всех людей, которые находились вместе с ним на борту.

[ + – ] Форма, которую необходимо заполнять перед посещением страны Фото: Скриншот

Нововведения не будут касаться граждан, которые посещают Турцию транзитом.

Не позднее чем за 72 часа до прибытия в Турцию теперь необходимо заполнять специальную форму для въезда в страну;

Необходимо предоставить результаты негативного ПЦР-теста на COVID-19, которому не больше 72 часов с момента проведения анализа;

После заполнения анкеты ее необходимо распечатать или скачать на смартфон или другое устройство. В аэропорту вылета анкету необходимо будет предоставить сотруднику авиакомпании.

Ограничения будут действовать минимум до 14 апреля 2021 года. В форме необходимо помимо теста указать страну прибытия, свой мобильный номер, почту, а также номер паспорта. В случае указания неправдивых данных туристам может грозить административная ответственность вплоть до временного запрета на въезд в Турцию.

Напомним, вчера (10 марта) президенты Турции и России дали старт строительству третьего энергоблока АЭС "Аккую".

Отметим, в Турции вынесли приговор по делу убийства российского посла Карлова. Пятерым фигурантам дела дали пожизненное.