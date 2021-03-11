Туреччина змінює правила в'їзду в країну: що зміниться

Нові правила почнуть діяти з 15 березня і стосуватимуться всіх, хто старше 6 років.

Міністерство охорони здоров'я Туреччини з 15 березня змінює умови в'їзду/виїзду з країни іноземцям. Про це повідомляє прес-служба авіакомпанії Turkish Airlines.

Нові заходи впровадили для більшого контролю над поширенням коронавірусу в країні. Якщо пасажир літака пізніше захворіє коронавірусом, то впроваджена система дозволить поінформувати всіх людей, які перебували разом з ним на борту.

[ + – ] Форма, яку необхідно заповнювати перед відвідуванням країни Фото: Скриншот

Нововведення не стосуватимуться громадян, які відвідують Туреччину транзитом.

Не пізніше ніж за 72 години до прибуття в Туреччину тепер необхідно заповнювати спеціальну форму для в'їзду в країну;

Необхідно надати результати негативного ПЛР-тесту на COVID-19, якому не більше 72 годин з моменту проведення аналізу;

Після заповнення анкети її необхідно роздрукувати або завантажити на смартфон або інший пристрій. В аеропорту вильоту анкету необхідно буде надати співробітникові авіакомпанії.

Обмеження діятимуть мінімум до 14 квітня 2021 року. У формі необхідно крім тесту вказати країну прибуття, свій мобільний номер, пошту, а також номер паспорта. У випадку зазначення неправдивих даних туристам може загрожувати адміністративна відповідальність аж до тимчасової заборони на в'їзд до Туреччини.

Нагадаємо, вчора (10 березня) президенти Туреччини і Росії дали старт будівництву третього енергоблоку АЕС "Аккую".

Зазначимо, в Туреччині винесли вирок у справі вбивства російського посла Карлова. П'ятьом фігурантам справи дали довічне.