Туреччина змінює правила в'їзду в країну: що зміниться
Нові правила почнуть діяти з 15 березня і стосуватимуться всіх, хто старше 6 років.
Міністерство охорони здоров'я Туреччини з 15 березня змінює умови в'їзду/виїзду з країни іноземцям. Про це повідомляє прес-служба авіакомпанії Turkish Airlines.
Нові заходи впровадили для більшого контролю над поширенням коронавірусу в країні. Якщо пасажир літака пізніше захворіє коронавірусом, то впроваджена система дозволить поінформувати всіх людей, які перебували разом з ним на борту.
Нововведення не стосуватимуться громадян, які відвідують Туреччину транзитом.
- Не пізніше ніж за 72 години до прибуття в Туреччину тепер необхідно заповнювати спеціальну форму для в'їзду в країну;
- Необхідно надати результати негативного ПЛР-тесту на COVID-19, якому не більше 72 годин з моменту проведення аналізу;
- Після заповнення анкети її необхідно роздрукувати або завантажити на смартфон або інший пристрій. В аеропорту вильоту анкету необхідно буде надати співробітникові авіакомпанії.
Обмеження діятимуть мінімум до 14 квітня 2021 року. У формі необхідно крім тесту вказати країну прибуття, свій мобільний номер, пошту, а також номер паспорта. У випадку зазначення неправдивих даних туристам може загрожувати адміністративна відповідальність аж до тимчасової заборони на в'їзд до Туреччини.
Нагадаємо, вчора (10 березня) президенти Туреччини і Росії дали старт будівництву третього енергоблоку АЕС "Аккую".
Зазначимо, в Туреччині винесли вирок у справі вбивства російського посла Карлова. П'ятьом фігурантам справи дали довічне.