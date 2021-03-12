25-летняя китаянка случайно узнала, что она мужчина

Замужняя женщина обратилась в больницу совсем по другому поводу

В Китае 25-летняя женщина узнала, что она мужчина после визита в больницу из-за вывихнутой лодыжки.

Как информирует Global Times, у замужней жительницы одной из восточных провинций Китая не было менструаций, и она не могла забеременеть.

После медицинского обследования выяснилось, что у нее нет ни матки, ни яичников, а женские половые органы недоразвиты. При этом у женщины обнаружили мужскую Y-хромосома. Это означает, что генетически жительница Китая – мужчина.

После более тщательного обследования у пациентки было диагностировано врожденное заболевание, причиной которого могли послужить смешанные браки в ее семье.

Ранее мы рассказывали, что 74-летняя секретарь Барбара Смит около шести лет мучилась из-за болей и даже решилась уменьшить грудь в надежде, что это поможет. Причина оказалась в обычных очках для зрения. На работе женщина проводила за компьютером до 12 часов и со временем у нее начала неметь шея, позже появился дискомфорт в плечах, который мешал даже обычным движениям.

Также сообщалось, что 72-летняя жительница Великобритании Джанет Уитт отсудила 17 тысяч фунтов стерлингов (652 884 гривен) у руководителя медовой фермы Нью Куэй, который назвал ее старой.

Фокус писал, что Верховный суд Португалии обязал мужчину заплатить более 60 тысяч евро своей бывшей сожительнице за домашнюю работу, которую она выполняла в течение 30 лет, пока они жили вместе. Во время совместного проживания женщина ухаживала за домом и готовила для своего сожителя.

В своем вердикте суд указал, что осуществление домашней работы исключительно одним членом гражданского союза без какой-либо компенсации "привело к ее фактическому обнищанию".