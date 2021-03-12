25-річна китаянка випадково дізналася, що вона чоловік

Заміжня жінка звернулася в лікарню зовсім з іншого приводу.

У Китаї 25-річна жінка дізналася, що вона чоловік після візиту до лікарні через вивихнуту щиколотку.

Як інформує Global Times, у заміжньої мешканки однієї зі східних провінцій Китаю не було менструацій, і вона не могла завагітніти.

Після медичного обстеження з'ясувалося, що в неї немає ні матки, ні яєчників, а жіночі статеві органи недорозвинені. При цьому у жінки виявили чоловічу Y-хромосому. Це означає, що генетично мешканка Китаю — чоловік.

Після більш ретельного обстеження у пацієнтки було діагностоване вроджене захворювання, причиною якого могли слугувати змішані шлюби в її родині.

Раніше ми розповідали, що 74-річна секретар Барбара Сміт майже шість років мучилася через болі й навіть зважилася зменшити груди в надії, що це допоможе. Причина виявилася в звичайних окулярах для зору. На роботі жінка проводила за комп'ютером до 12 годин і з часом у неї почала німіти шия, пізніше з'явився дискомфорт у плечах, який заважав навіть звичайним рухам.

Також повідомлялося, що 72-річна мешканка Великобританії Джанет Вітт відсудила 17 тисяч фунтів стерлінгів (652 884 гривні) у керівника медової ферми Нью Куей, який назвав її старою.

Фокус писав, що Верховний суд Португалії зобов'язав чоловіка заплатити понад 60 тисяч євро своїй колишній співмешканці за домашню роботу, яку вона виконувала протягом 30 років, поки вони жили разом. Під час спільного проживання жінка доглядала за будинком і готувала для свого співмешканця.

У своєму вердикті суд вказав, що здійснення домашньої роботи виключно одним членом громадянського союзу без будь-якої компенсації "призвело до її фактичного зубожіння".