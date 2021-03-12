В Китае планируют оштрафовать интернет-гиганта Alibaba на рекордную сумму в 1 млрд долларов

От компании также могут потребовать избавиться от некоторых активов, которые не связаны с ее основным бизнесом.

Антимонопольные органы Китая считают, что гигант интернет-торговли Alibaba ведет нечестную борьбу с конкурентами. В частности, она ограничивает продвижение товаров продавцов, которые размещают свою продукцию сразу на нескольких платформах. Об этом сообщило издание The Wall Street Journal (WSJ) со ссылкой на источники.

Также от Alibaba могут потребовать избавиться от некоторых активов, которые не связаны с основным бизнесом компании в онлайн-торговле.

По данным WSJ, размер штрафа может превысить 975 млн долларов. Такую сумму в 2015 году выплатила американская Qualcomm за нарушение антимонопольных законов Китая, это самый крупный штраф, когда-либо уплаченный компаниями в Китае.

Alibaba — крупнейший онлайн-ритейлер Китая. В прошлом году около 780 млн человек, или половина населения страны, совершали покупки через платформы компании.

С конца прошлого года Alibaba оказалась в центре внимания Пекина, вместе с ее финансовой "дочкой" Ant Group. Регуляторы уже жестко обрушились на Ant, которую они считают риском для финансовой системы страны, поэтому вынуждают вносить изменения, которые серьезно затруднят бизнес компании.

Однако Alibaba, похоже, может рассчитывать на более мягкое обращение, говорят источники. Они считают, что регулирующие органы не хотят сокрушить технологический центр, популярный как среди китайских домашних хозяйств, так и среди глобальных инвесторов. Но для этого компании нужно меньше ассоциировать себя со своим ярким и откровенным основателем Джеком Ма и более тесно присоединится к Коммунистической партии Китая.

Напомним, в октябре 2020 года основатель Джек Ма раскритиковал финансовые регуляторы Китая на крупнейшем бизнес-форуме в Шанхае. Он заявил, что они "душат инновации", а банки работают по "менталитету ломбарда". Ма призвал к реформе системы финансового надзора, указав на то, что ее реорганизация позволит стимулировать экономический рост.

Через неделю после этого регуляторы Китая внезапно приостановили IPO Ant Group. После этого Джек Ма до конца января не появлялся на публике. Сообщалось, что решение об остановке IPO принимал лично председатель КНР Си Цзиньпин.

В январе 2021 года после трехмесячного отсутствия в информационном пространстве Ма выступил онлайн перед сельскими учителями из разных регионов Китая.

Ant должна была выйти на биржи в Гонконге и Шанхае, ее IPO могло стать крупнейшим в истории – до 34,4 млрд долларов. Однако за два дня до размещения акций компания сообщила, что получила от регуляторов сообщение о его приостановке "из-за существенных вопросов". СМИ писали, что Ма предлагал властям Китая национализировать часть активов Ant Group, но это не помогло предотвратить отмену IPO.

Джек Ма потерял 11 млрд долларов из-за особого внимания китайских властей к его компании.