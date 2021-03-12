У Китаї планують оштрафувати інтернет-гіганта Alibaba на рекордну суму 1 млрд доларів

Від компанії також можуть вимагати позбавитися від деяких активів, які не пов'язані з її основним бізнесом.

Антимонопольні органи Китаю вважають, що гігант інтернет-торгівлі Alibaba веде нечесну боротьбу з конкурентами. Зокрема, вона обмежує просування товарів продавців, які розміщують свою продукцію відразу на декількох платформах. Про це повідомило видання The Wall Street Journal (WSJ) із посиланням на джерела.

Також від Alibaba можуть вимагати позбавитися від деяких активів, які не пов'язані з основним бізнесом компанії в онлайн-торгівлі.

За даними WSJ, розмір штрафу може перевищити 975 млн доларів. Таку суму в 2015 році виплатила американська Qualcomm за порушення антимонопольних законів Китаю, це найбільший штраф, коли-небудь сплачений компаніями в Китаї.

Alibaba — найбільший онлайн-ритейлер Китаю. Минулого року майже 780 млн осіб, або половина населення країни, здійснювали покупки через платформи компанії.

З кінця минулого року Alibaba опинилася в центрі уваги Пекіна, разом з її фінансовою «дочкою» Ant Group. Регулятори вже жорстко обрушилися на Ant, яку вони вважають ризиком для фінансової системи країни, тому змушують вносити зміни, які серйозно ускладнять бізнес компанії.

Однак Alibaba, схоже, може розраховувати на більш м'яке звернення, кажуть джерела. Вони вважають, що керівні органи не хочуть знищити технологічний центр, популярний як серед китайських домашніх господарств, так і серед глобальних інвесторів. Але для цього компанії потрібно менше асоціювати себе зі своїм яскравим і відвертим засновником Джеком Ма й більш тісно приєднатися до Комуністичної партії Китаю.

Нагадаємо, у жовтні 2020 року засновник Джек Ма розкритикував фінансові регулятори Китаю на найбільшому бізнес-форумі в Шанхаї. Він заявив, що вони "душать інновації", а банки працюють за "менталітетом ломбарду". Ма закликав до реформи системи фінансового нагляду, вказавши на те, що її реорганізація дозволить стимулювати економічне зростання.

Через тиждень після цього регулятори Китаю раптово припинили IPO Ant Group. Після цього Джек Ма до кінця січня не з'являвся на публіці. Повідомлялося, що рішення про зупинку IPO ухвалював особисто голова КНР Сі Цзіньпін.

У січні 2021 роки після тримісячної відсутності в інформаційному просторі Ма виступив онлайн перед сільськими вчителями з різних регіонів Китаю.

Ant повинна була вийти на біржі в Гонконгу та Шанхаї, її IPO могло стати найбільшим в історії — до 34,4 млрд доларів. Однак за два дні до розміщення акцій компанія повідомила, що отримала від регуляторів повідомлення про його припинення "через суттєві питання". ЗМІ писали, що Ма пропонував владі Китаю націоналізувати частину активів Ant Group, але це не допомогло запобігти скасування IPO.

Джек Ма втратив 11 млрд доларів через особливу увагу китайської влади до його компанії.