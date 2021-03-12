Авиакомпания Czech Airlines объявлена банкротом

Czech Airlines – одна из старейших авиакомпаний в мире, основанная в 1923 году

Муниципальный суд Праги (Чехия) признал национальную авиакомпанию страны Czech Airlines банкротом.

Как сообщает Zdopravy.cz, инициатором процедуры банкротства выступила сама авиакомпания, признавшая свою несостоятельность обслуживать долги, которые накопились за время пандемии коронавируса.

Общий долг Czech Airlines составил 68 миллионов евро, из них 30 миллионов компания задолжала поставщикам услуг, еще 38 миллионов – пассажирам за рейсы, которые были отменены.

Сообщается, что на данный момент Czech Airlines вывела из флота большинство своих авиалайнеров, оставив лишь три самолета для обслуживания маршрутов в Киев, Париж, Москву и Амстердам.

Пражский суд назначил администратора по банкротству и создал кредитный комитет. Предполагается, что Czech Airlines реорганизует компанию, реструктуризирует свои долги и после этого продолжит свою деятельность.

В июне прошлого года сообщалось, что Международный аэропорт "Киев" (Жуляны) намерен поэтапно сократить половину своих сотрудников, чтобы избежать банкротства в связи с пандемией коронавируса.

В мае 2020 года одна из крупнейших мировых компаний по аренде автомобилей Hertz на фоне удушения экономической ситуации из-за пандемии коронавируса подала заявление о банкротстве.

А в декабре 2020-го британская компания Arcadia Group, в которую входят такие бренды, как Topshop, Topman, Dorothy Perkins, Burton, Wallis, Miss Selfridge, Evans и Outfit, объявила о банкротстве.

В феврале 2021 года чешская компания по производству огнестрельного оружия Ceska zbrojovka купила 100% акций обанкротившегося американского производителя оружия Colt за 220 миллионов долларов США.