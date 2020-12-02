Сеть магазинов одежды Topshop обанкротилась

На сегодняшний клиенты все еще смогут покупать одежду любимых марок в магазинах, которые еще будут продолжать работу. Также, администрация бренда не планирует увольнять и сотрудников и закрывать существующие торговые точки.

Британская компания Arcadia Group на текущей неделе объявила о банкротстве. В нее входят такие бренды, как Topshop, Topman, Dorothy Perkins, Burton, Wallis, Miss Selfridge, Evans и Outfit. Впрочем, прощаться со всеми этими марками пока рано, ведь процедура банкротства — это всегда и шанс на реорганизацию. В настоящее время известно, что осуществлять внешнее управление и искать потенциальных покупателей для брендов будет аудиторская компания Deloitte. Об этом сообщает BBC.

На сегодняшний клиенты все еще смогут покупать одежду любимых марок в магазинах, которые еще будут продолжать работу. Также, администрация бренда не планирует увольнять и сотрудников и закрывать существующие торговые точки.

[ + – ] Кейт Мосс в период сотрудничества с брендом Topshop

Проблемы с репутацией начались после того, как владелец Arcadia Group, 68-летний Филип Грин, оказался замешан в нескольких крупных скандалах, связанных с сексуальными домогательствами. На фоне скандальной информации о владельце концерна, певица Бейонсе прекратила сотрудничество с компанией в 2018 году. Ее бренд спортивной одежды Ivy Park , был основан в коллаборации с Грином и последний владел частью акций модной марки.

Тогда же миллиардера обвинили в расизме, домогательствах и агрессивном поведении по отношению к сотрудникам. После скандала концерну пришлось закрыть ряд магазинов в США, Великобритании и Ирландии и сократить 520 сотрудников.

[ + – ] Кара Делевинь в рекламной кампании для Topshop 2010 года

Впрочем, страдать репутация бренда и самого Грина начала еще в 2015-м году. Тогда Грина обвинили в растрате пенсионного фонда сети универмагов BHS. Тогда в пенсионном фонде была обнаружена утечка в размере 571 миллиона фунтов, однако, 363 миллиона Грин согласился компенсировать.

Эксперты замечали, что Topshop сильно отстал от трендов времени. Марка почти не сотрудничала с инфлюенсерами и растеряла почти всю молодую и подрастающую аудиторию, в то время, как до 2010 года компания работала с Кейт Мосс, Карой Делевинь и другими знаменитостями, которые дистанцировались от бренда после ряда скандалов.

В настоящее время эксперты прогнозируют, что бренды Topshop и Topman могут быть проданы за несколько сотен миллионов фунтов. Есть информация, что интерес к покупке проявляет крупный ретейлер Boohoo.