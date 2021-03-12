Авіакомпанія Czech Airlines оголошена банкрутом

Czech Airlines — одна з найстаріших авіакомпаній в світі, заснована в 1923 році.

Муніципальний суд Праги (Чехія) визнав національну авіакомпанію країни Czech Airlines банкрутом.

Як повідомляє Zdopravy.cz, ініціатором процедури банкрутства виступила власне авіакомпанія, яка визнала свою неспроможність обслуговувати борги, які накопичилися за час пандемії коронавірусу.

Загальний борг Czech Airlines склав 68 мільйонів євро, з них 30 мільйонів компанія заборгувала постачальникам послуг, ще 38 мільйонів — пасажирам за рейси, які були скасовані.

Повідомляється, що наразі Czech Airlines вивела з флоту більшість своїх авіалайнерів, залишивши лише три літаки для обслуговування маршрутів у Київ, Париж, Москву й Амстердам.

Празький суд призначив адміністратора з питань банкрутства та створив кредитний комітет. Передбачається, що Czech Airlines реорганізує компанію, реструктуризує свої борги і після цього продовжить свою діяльність.

У червні минулого року повідомлялося, що Міжнародний аеропорт "Київ" (Жуляни) має намір поетапно скоротити половину своїх співробітників, щоб уникнути банкрутства в зв'язку з пандемією коронавірусу.

У травні 2020 року одну з найбільших світових компаній з оренди автомобілів Hertz на тлі удушення економічної ситуації через пандемію коронавірусу подала заяву про банкрутство.

А в грудні 2020-го британська компанія Arcadia Group, в яку входять такі бренди, як Topshop, Topman, Dorothy Perkins, Burton, Wallis, Miss Selfridge, Evans та Outfit, оголосила про банкрутство.

У лютому 2021 року чеська компанія з виробництва вогнепальної зброї Ceska zbrojovka купила 100% акцій збанкрутілого американського виробника зброї Colt за 220 мільйонів доларів США.