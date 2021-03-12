Осложнения после COVID-19: президента Армении госпитализировали, делают операцию, – СМИ

Спустя два месяца после заражения коронавирусом у главы государства начались проблемы с сердцем.

Президент Армении Армен Саркисян госпитализирован в больницу из-за осложнений после перенесенного COVID-19. Об этом в пятницу, 12 марта, сообщает местная газета "Грапарак".

По данным СМИ, глава государства находится в медицинском центре "Астхик", там ему проводят стентирование.

В свою очередь, российское агентство "Интерфакс", ссылаясь на пресс-службу Саркисяна, сообщило, что позже будет сделано официальное заявление в связи с госпитализацией президента. В медицинском центре информацию изданию комментировать отказались.

О том, что президент Армении заболел коронавирусом, стало известно 5 января. Как сообщает "Арменпресс", это случилось в Лондоне, где он встретил Новый год в кругу семьи и внуков.

"3 января Саркисян в Лондоне успешно перенес операцию на ноге. Однако у президента также появились симптомы нового типа коронавируса. Пройденный им тест дал положительный результат", – сообщает издание.

13 января его госпитализировали с двухсторонней пневмонией. Позже Саркисян некоторое время выполнял обязанности дистанционно.

Напомним, что Армения находится в состоянии политического кризиса. Протесты там регулярно вспыхивают с ноября 2020 года из-за соглашения по прекращению военных действий в Нагорном Карабахе, подписанного Арменией, Азербайджаном и Россией. По договоренностям, под контроль азербайджанцев перешла часть непризнанной Нагорно-Карабахской республики, в том числе стратегически важный город Шуши. Протестующие обвиняют премьера в предательстве армянского народа и поражении в войне за Нагорный Карабах. Как заявил сам Пашинян, у правительства не было другого выхода, чтобы остановить кровопролитный вооруженный конфликт и избежать новых жертв.

Так, 25 февраля в Ереване начались массовые протесты против премьер-министра Армении Никола Пашиняна.

Ранее стало известно, что у премьер-министра Армении Пашиняна украли паспорт во время протестов. Предполагается, что документ стащили люди, которые ворвались в здание правительства 10-го ноября 2020 года, после подписания мирного соглашения по НКР. Помимо Никола Пашиняна, дипломатических паспортов лишились еще 14 человек, в тот же день МИД их аннулировал. В ночь на 10 ноября протестующие разгромили здания правительства, парламента, а также личный особняк премьер-министра в Ереване.