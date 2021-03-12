Ускладнення після COVID-19: президента Вірменії госпіталізували, роблять операцію, — ЗМІ

Через два місяці після зараження коронавірусом у голови держави почалися проблеми з серцем.

Президент Вірменії Армен Саркісян госпіталізований в лікарню через ускладнення після перенесеного COVID-19. Про це в п'ятницю, 12 березня, повідомляє місцева газета "Грапарак".

За даними ЗМІ, голова держави перебуває в медичному центрі "Астхік", там йому проводять стентування.

Зі свого боку, російське агентство "Інтерфакс", посилаючись на прес-службу Саркісяна, повідомило, що пізніше зроблять офіційну заяву щодо госпіталізації президента. У медичному центрі інформацію виданню коментувати відмовилися.

Про те, що президент Вірменії захворів коронавірусом, стало відомо 5 січня. Як повідомляє "УКРІНФОРМ", це сталося в Лондоні, де він зустрів Новий рік у колі сім'ї та онуків.

"3 січня Саркісян в Лондоні успішно переніс операцію на нозі. Однак у президента також з'явилися симптоми нового типу коронавірусу. Пройдений ним тест дав позитивний результат", — повідомляє видання.

13 січня його госпіталізували з двосторонньою пневмонією. Пізніше Саркісян деякий час виконував обов'язки дистанційно.

Нагадаємо, що Вірменія знаходиться у стані політичної кризи. Протести там регулярно спалахують з листопада 2020 року через угоду щодо припинення військових дій в Нагірному Карабаху, підписану Вірменією, Азербайджаном і Росією. За домовленостями, під контроль азербайджанців перейшла частина невизнаної Нагірно-Карабаської республіки, зокрема стратегічно важливе місто Шуша. Протестувальники звинувачують прем'єра у зраді вірменського народу і поразці у війні за Нагірний Карабах. Як заявив сам Пашинян, в уряду не було іншого виходу, щоб зупинити кровопролитний збройний конфлікт і уникнути нових жертв.

Так, 25 лютого в Єревані почалися масові протести проти прем'єр-міністра Вірменії Ніколи Пашиняна.

Раніше стало відомо, що у прем'єр-міністра Вірменії Пашиняна вкрали паспорт під час протестів. Передбачається, що документ поцупили люди, які увірвалися в будівлю уряду 10-го листопада 2020 року, після підписання мирної угоди щодо НКР. Крім Ніколи Пашиняна, дипломатичних паспортів позбулися ще 14 осіб, того ж дня МЗС їх анулював. У ніч на 10 листопада протестувальники розгромили будівлі уряду, парламенту, а також особистий особняк прем'єр-міністра в Єревані.