"Помолитесь за меня": экс-президент Польши Лех Валенса записал прощальное видео

Бывший глава государства перед операцией на сердце обратился к согражданам и заявил, что не знает, встретятся ли они когда-нибудь еще.

77-летний экс-президент Польши Лех Валенса опубликовал у себя на странице в Facebook видеообращение к нации перед госпитализацией и операцией на сердце. В видео он просит поляков помолиться за него.

"Не зная, когда мы встретимся в следующий раз, не зная, встретимся ли мы вообще, я хочу сказать вам, что делал все, чтобы хорошо служить народу", — сказал Валенса.

При этом Валенса отметил, что "не знает, какой будет воля небес, но с ней всегда нужно соглашаться".

Как сообщает издание Super Express, Валенса 14 марта также присутствовал на воскресной мессе.

[ + – ] Лех Валенса на воскресной мессе Фото: Super Express

По данным польского СМИ, в кардиостимуляторе экс-президента взорвался один из электродов. Помимо этого, подходит к концу срок батареи на устройстве. Ее необходимо менять раз в несколько лет, однако разорвавшийся провод очень осложняет ситуацию.

При всем этом Валенса страдает диабетом и прочими заболеваниями.

Ранее стало известно, что 77-летний экс-президент Польши Лех Валенса ищет работу, потому что ему не хватает пенсии. При этом из-за пандемии коронавируса он больше не может летать за границу с лекциями – именно так Валенса ранее зарабатывал.

Напомним, операцию на сердце перенес недавно и 99-летний принц Филипп.

Помимо этого, появлялись сообщения о том, что в результате осложнений после перенесенного COVID-19 госпитализировали президента Армении Армена Саркисяна госпитализировали – у него возникли проблемы с сердцем, требующие оперативного вмешательства.