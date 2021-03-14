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"Помолитесь за меня": экс-президент Польши Лех Валенса записал прощальное видео

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Лех Валенса, месса, госпитализация, операция на сердце, президент польши, обращение к нации, молитва
Фото: Super Express | Лех Валенса

Бывший глава государства перед операцией на сердце обратился к согражданам и заявил, что не знает, встретятся ли они когда-нибудь еще.

77-летний экс-президент Польши Лех Валенса опубликовал у себя на странице в Facebook видеообращение к нации перед госпитализацией и операцией на сердце. В видео он просит поляков помолиться за него.

"Не зная, когда мы встретимся в следующий раз, не зная, встретимся ли мы вообще, я хочу сказать вам, что делал все, чтобы хорошо служить народу", — сказал Валенса.

При этом Валенса отметил, что "не знает, какой будет воля небес, но с ней всегда нужно соглашаться".

Как сообщает издание Super Express, Валенса 14 марта также присутствовал на воскресной мессе.

лех валенса, месса, госпитализация, операция на сердце, президент польши
Лех Валенса на воскресной мессе
Фото: Super Express

По данным польского СМИ, в кардиостимуляторе экс-президента взорвался один из электродов. Помимо этого, подходит к концу срок батареи на устройстве. Ее необходимо менять раз в несколько лет, однако разорвавшийся провод очень осложняет ситуацию.

При всем этом Валенса страдает диабетом и прочими заболеваниями.

Ранее стало известно, что 77-летний экс-президент Польши Лех Валенса ищет работу, потому что ему не хватает пенсии. При этом из-за пандемии коронавируса он больше не может летать за границу с лекциями – именно так Валенса ранее зарабатывал.

Напомним, операцию на сердце перенес недавно и 99-летний принц Филипп.

Помимо этого, появлялись сообщения о том, что в результате осложнений после перенесенного COVID-19 госпитализировали президента Армении Армена Саркисяна госпитализировали – у него возникли проблемы с сердцем, требующие оперативного вмешательства.