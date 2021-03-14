"Помоліться за мене": екс-президент Польщі Лех Валенса записав прощальне відео

Колишній голова держави перед операцією на серці звернувся до співгромадян і заявив, що не знає, чи зустрінуться вони коли-небудь ще.

77-річний екс-президент Польщі Лех Валенса опублікував у себе на сторінці в Facebook відеозвернення до нації перед госпіталізацією і операцією на серці. У відео він просить поляків помолитися за нього.

"Не знаючи, коли ми зустрінемося наступного разу, не знаючи, чи зустрінемося ми взагалі, я хочу сказати вам, що робив все, щоб добре служити народу", — сказав Валенса.

При цьому Валенса зазначив, що "не знає, якою буде воля небес, але з нею завжди потрібно погоджуватися".

Як повідомляє видання Super Express, Валенса 14 березня також був присутній на недільній месі.

[ + – ] Лех Валенса на недільній месі Фото: Super Express

За даними польського ЗМІ, в кардіостимуляторі екс-президента вибухнув один з електродів. Крім цього, добігає кінця термін батареї на пристрої. Її необхідно міняти раз на декілька років, проте провід, що розірвався, дуже ускладнює ситуацію.

При цьому Валенса страждає діабетом та іншими захворюваннями.

Раніше стало відомо, що 77-річний екс-президент Польщі Лех Валенса шукає роботу, тому що йому не вистачає пенсії. При цьому через пандемію коронавирусу він більше не може літати за кордон з лекціями — саме так Валенса раніше заробляв.

Нагадаємо, операцію на серці переніс недавно і 99-річний принц Філіп.

Крім цього, зʼявлялися повідомлення про те, що в результаті ускладнень після перенесеного COVID-19 госпіталізували президента Вірменії Армена Саркісяна госпіталізували — у нього виникли проблеми з серцем, що вимагають оперативного втручання.