Снежный шторм накрыл семь штатов США (фото, видео)

Только в штате Колорадо из-за стихийного бедствия отменили более 2 тысяч авиарейсов

На центральную часть США обрушилась снежная буря.

Как сообщает в понедельник, 15 марта Fox News, осадки начались утром в воскресенье, на сегодняшний день центральные штаты накрыл шторм в виде проливного дождя, града и снега.

Под ударом стихии Южный Миссури, Канзас и Небраска, кроме того сильные снегопады и дождь наблюдали в Колорадо, Вайоминге и Южной Дакоте.

Сообщается, что в некоторых штатах на северо-востоке США выпало около 70 см осадков. В штате Колорадо из-за непогоды отменены более двух тысяч авиарейсов.

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По прогнозам синоптиков, непогода продвинется на восток. Со вторника и до среды торнадо и град будут бушевать на юге США.

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Напомним, 12 февраля снежный шторм накрыл 25 американских штатов, оставив без света уже более четырех миллионов человек, и непогода продолжает бушевать. О масштабах разгула стихии говорил и тот факт, что впервые в истории было выпущено предупреждение о снежной буре для всех 254 округов Техаса, который традиционно является самым жарким регионом страны.

В тот же день минимум шесть человек погибли и десятки были травмированы в результате крупного дорожно-транспортного происшествия с участием 130 автомобилей на обледенелой автомагистрали в штате Техас недалеко от центра Форт-Уэрта.

Из-за снежного шторма штат Техас несколько дней оставался без электричества. Непривыкшие к морозам люди пытались выжить без воды, продуктов, отопления и света. Фокус выяснял, почему штат Одинокой звезды скатился до уровня стран третьего мира.