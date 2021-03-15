Сніговий шторм накрив сім штатів США (фото, відео)

Тільки в штаті Колорадо через стихійне лихо скасували понад 2 тисяч авіарейсів.

На центральну частину США обрушилася снігова буря.

Як повідомляє в понеділок, 15 березня Fox News, опади почалися вранці в неділю, на сьогоднішній день центральні штати накрив шторм у вигляді проливного дощу, граду і снігу.

Під ударом стихії Південний Міссурі, Канзас і Небраска, крім того сильні снігопади і дощ спостерігали в Колорадо, Вайомінгу та Південній Дакоті.

Повідомляється, що в деяких штатах на північному сході США випало близько 70 см опадів. У штаті Колорадо через негоду скасовано понад дві тисячі авіарейсів.

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За прогнозами синоптиків, негода просунеться на схід. З вівторка і до середи торнадо і град бушуватимуть на півдні США.

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Нагадаємо, 12 лютого сніговий шторм накрив 25 американських штатів, залишивши без світла вже більше чотирьох мільйонів осіб, і негода продовжує бушувати. Про масштаби розгулу стихії говорив і той факт, що вперше в історії випустили попередження про сніжну бурю для всіх 254 округів Техасу, який традиційно є найспекотнішим регіоном країни.

Того ж дня мінімум шість чоловік загинули і десятки травмувалися внаслідок великої дорожньо-транспортної пригоди за участю 130 автомобілів на обмерзлій автомагістралі у штаті Техас недалеко від центру Форт-Уерта.

Через сніжний шторм штат Техас кілька днів залишався без електрики. Незвиклі до морозів люди намагалися вижити без води, продуктів, опалення і світла. Фокус з'ясовував, чому штат Самотньої зірки скотився до рівня країн третього світу.