В Великобритании вандалы испортили граффити Бэнкси, изображающее Оскара Уайльда (фото)

Неизвестные добавили тэг давнего соперника Бэнкси "Team Robbo" внизу рисунка, закрасив при этом его часть.

Мурал уличного художника Бэнкси, который изображал побег из тюрьмы Оскара Уайльда, был испорчен неизвестными вандалами. Об этом сообщает BBC.

Изображения побега из тюрьмы была самой новой работой художника, он ее изобразил на стене заброшенной английской тюрьмы. Рисунок изображает побег заключенного, который спускается по веревке из листов бумаги. Они появляются из пишущей машинки.

Вандалы зарисовали пишущую машинку, а также добавили тэг "Team Robbo". Роббо — это бывший соперник Бэнкси. До 2014 года они активно закрашивали работы друг друга. Телеканал Channel 4 даже посвятил этому документальную ленту "Войны граффити". Но противостояние завершилось из-за смерти Роббо.

[ + – ] Испорченное граффити. Фото: BBC

Член Совета Ридингского района по культуре заявила, что они практически ничего не могут сделать в данной ситуации. А Министерство юстиции, на балансе которого находилась тюрьма говорят, что знают о ситуации, но комментировать ее не будут.

Недавно на месте происшествия был замечен человек, который стер слово "Robbo" со стены. Им оказался 30-летний Робби Хиллер, он заявил, что был потрясен от того, что произошло, поэтому он попытался исправить ситуацию.

Фото: BBC

Напомним, работа, изображающая побег из тюрьмы появилась 1 марта. Отметим, что в США на аукционе купили и сожгли в прямом эфире работу Бэнкси.

Также сообщалось, что Бэнкси планирует выставить на аукцион работу, которую он нарисовал для больницы. За нее художник хочет выручить 3 млн фунтов.