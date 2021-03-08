Бэнкси рассчитывает получить 3 млн фунтов за нарисованную для больницы картину

На аукцион выставят оригинал картины, а ее репродукцию оставят в больнице.

Британский уличный художник Бэнкси планирует получить не менее 3 млн фунтов стерлингов для Национальной службы здравоохранения Великобритании (NHS), продав на аукционе свою работу "Game Changer". Речь идет о картине, которая появилась в главной больнице Саутгемптона во время первой волны пандемии коронавируса. На ней изображен мальчик, который держит в руке куклу-врача в маске и накидке. В мусорном ведре рядом с ним лежат куклы супергероев: Бэтмена и Человека-паука.

Художник планирует выставить на аукцион оригинал, а репродукцию оставить в больнице.

Когда картина только появилась в больнице, в записке, приложенной к ней, к ней говорилось: "Спасибо за все, что вы делаете. Надеюсь, она немного будет освещать это место, даже если все будет только черно-белым".

Аукционный дом Christieʼs заявил, что картина предлагает людям образ надежды и отдает дань уважения тем, кто пытается переломить ход пандемии.

Размер картины 1 м на 1 м. Впервые "Game Changer" будет представлен за пределами больницы в штаб-квартире Christieʼs в Лондоне с 8 по 15 марта, в преддверии аукциона, намеченного на 23 марта.

Напомним, блокчейн-компания Injective Protocol купила произведение уличного художника Бэнкси под названием "Morons (White)" за 95 тысяч долларов и показала в прямом эфире, как сожгла эту работу.

Нарисованная Бэнкси на фасаде дома бабушка, чихающая так, что у нее вылетают челюсть, падают клюка и сумка, обернулась для владельцев жилья в Бристоле повышенной популярностью на их недвижимость.

В октябре прошлого года пародию Бэнкси на картину Моне продали за 7 миллионов фунтов стерлингов.