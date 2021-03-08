Бэнкси рассчитывает получить 3 млн фунтов за нарисованную для больницы картину

На аукцион выставят оригинал картины, а ее репродукцию оставят в больнице.

Британський вуличний художник Бенксі планує отримати не менше 3 млн фунтів стерлінгів для Національної служби охорони здоров'я Великобританії (NHS), продавши на аукціоні свою роботу "Game Changer". Йдеться про картину, яка з'явилася в головній лікарні Саутгемптону під час першої хвилі пандемії коронавірусу. На ній зображений хлопчик, який тримає в руці ляльку-лікаря в масці і накидці. У відрі для сміття поруч з ним лежать ляльки супергероїв: Бетмена і Людину-павука.

Художник планує виставити на аукціон оригінал, а репродукцію залишити в лікарні.

Коли картина тільки з'явилася в лікарні, в записці, яка додається до неї, говорилося: "Спасибі за все, що ви робите. Сподіваюся, вона трохи буде висвітлювати це місце, навіть якщо все буде тільки чорно-білим".

Аукціонний будинок Christie's заявив, що картина пропонує людям образ надії і віддає данину поваги тим, хто намагається переламати хід пандемії.

Розмір картини 1 м на 1 м. Вперше "Game Changer" буде представлений за межами лікарні в штаб-квартирі Christie's в Лондоні з 8 по 15 березня, напередодні аукціону, наміченого на 23 березня.

Нагадаємо, блокчейн-компанія Injective Protocol купила твір вуличного художника Бенксі під назвою "Morons (White)" за 95 тисяч доларів і показала в прямому ефірі, як спалила цю роботу.

Намальована Бенксі на фасаді будинку бабуся, яка чхає так, що у неї вилітають щелепи, падають клюка і сумка, обернулася для власників житла в Брістолі підвищеною популярністю на їх нерухомість.

У жовтні минулого року пародію Бенксі на картину Моне продали за 7 мільйонів фунтів стерлінгів.