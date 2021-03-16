У Великобританії вандали зіпсували графіті Бенксі, що зображує Оскара Вайльда (фото)

Невідомі додали тег давнього суперника Бенксі "Team Robbo" внизу малюнка, зафарбувавши при цьому його частину.

Мурал вуличного художника Бенксі, який зображував втечу з в'язниці Оскара Вайльда, був зіпсований невідомими вандалами. Про це повідомляє BBC.

Зображення втечі з в'язниці була найновішою роботою художника, він її зобразив на стіні покинутій англійської в'язниці. Малюнок зображує втечу ув'язненого, який спускається по мотузці з аркушів паперу. Вони з'являються з друкарської машинки.

Вандали замалювали друкарську машинку, а також додали тег "Team Robbo". Роббі — це колишній суперник Бенксі. До 2014 року вони активно зафарбовували роботи один одного. Телеканал Channel 4 навіть присвятив цьому документальну стрічку "Війни графіті". Але протистояння завершилося через смерть Роббі.

[ + – ] Зіпсоване графіті Фото: trump-elections

Членкиня Ради Рідінгського району з культури заявила, що вони практично нічого не можуть зробити в цій ситуації. А Міністерство юстиції, на балансі якого знаходилася в'язниця кажуть, що знають про ситуацію, але коментувати її не будуть.

Нещодавно на місці події був помічений чоловік, який стер слово "Robbo" зі стіни. Ним виявився 30-річний Роббі Хіллер, він заявив, що був вражений від того, що сталося, тому спробував виправити ситуацію.

Нагадаємо, робота, яка зображує втечу з в'язниці з'явилася 1 березня. Зазначимо, що в США на аукціоні купили і спалили в прямому ефірі роботу Бенксі.

Також повідомлялося, що Бенксі планує виставити на аукціон роботу, яку він намалював для лікарні. За неї художник хоче виручити 3 млн фунтів.