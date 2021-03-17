В России медведь гонялся за прохожими по улицам города (видео)
По информации СМИ, сбежавшему хищнику, принадлежащему местному бизнесмену, найдут нового хозяина
В Нижневартовске (РФ) сбежавший из клетки медведь разгуливал по улицам, нападая при этом на прохожих.
На видеозаписях, появившихся в соцсетях, видно, что животное бежит за мужчиной по тротуару. Спасаясь, прохожий перебегает дорогу, медведь бежит за ним, однако проезжающий автобус отпугивает зверя.
Позже появилась информация, что медведя, разгуливавшего по улицам Нижневартовска, удалось поймать, обошлось без пострадавших. В местных экстренных службах сообщили, что животное удалось задержать, передает РИА Новости.
Стало известно, что владелец хищника – местный бизнесмен, животное содержалось в клетке на территории одной из гостиниц.
Telegram-канал Mach уточнил, что полуторагодовалого медведя, который оказался медведицей, убивать не будут. В отношении хозяина хищника Анвара Агаева будет проведена проверка для установления всех обстоятельств произошедшего. Вероятнее всего, животному будет найден новый дом.
Ранее мы рассказывали, что на горнолыжном курорте Предял в Румынии за спускавшимся по склону горы лыжником погнался медведь. Картину наблюдали находившиеся в креслах подъемника люди. Они криками пытались предупредить лыжника об угрозе.
Также сообщалось, что в Италии 10-летний мальчик, гуляя в горах с родителями, неожиданно столкнулся с бурым медведем. Благодаря спокойному поведению и помощи отца, мальчику удалось избежать нападения зверя и, в итоге, они просто разошлись в разные стороны.
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