В России медведь гонялся за прохожими по улицам города (видео)

По информации СМИ, сбежавшему хищнику, принадлежащему местному бизнесмену, найдут нового хозяина

В Нижневартовске (РФ) сбежавший из клетки медведь разгуливал по улицам, нападая при этом на прохожих.

На видеозаписях, появившихся в соцсетях, видно, что животное бежит за мужчиной по тротуару. Спасаясь, прохожий перебегает дорогу, медведь бежит за ним, однако проезжающий автобус отпугивает зверя.

[ + – ] Сбежавший медведь

[ + – ] Медведь гонится за мужчиной

Позже появилась информация, что медведя, разгуливавшего по улицам Нижневартовска, удалось поймать, обошлось без пострадавших. В местных экстренных службах сообщили, что животное удалось задержать, передает РИА Новости.

Стало известно, что владелец хищника – местный бизнесмен, животное содержалось в клетке на территории одной из гостиниц.

Telegram-канал Mach уточнил, что полуторагодовалого медведя, который оказался медведицей, убивать не будут. В отношении хозяина хищника Анвара Агаева будет проведена проверка для установления всех обстоятельств произошедшего. Вероятнее всего, животному будет найден новый дом.

[ + – ] Случай с медведем в Нижневартовске

Ранее мы рассказывали, что на горнолыжном курорте Предял в Румынии за спускавшимся по склону горы лыжником погнался медведь. Картину наблюдали находившиеся в креслах подъемника люди. Они криками пытались предупредить лыжника об угрозе.

Также сообщалось, что в Италии 10-летний мальчик, гуляя в горах с родителями, неожиданно столкнулся с бурым медведем. Благодаря спокойному поведению и помощи отца, мальчику удалось избежать нападения зверя и, в итоге, они просто разошлись в разные стороны.

А в Норвегии белый медведь убил охранника, который был нанят для защиты туристов от диких животных.