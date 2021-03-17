У Росії ведмідь ганявся за перехожими по вулицях міста (відео)

За інформацією ЗМІ, хижака-втікача, який належить місцевому бізнесмену, довелося приспати.

У Нижньовартовську (РФ) ведмідь, який втік із клітки, розгулював вулицями, нападаючи при цьому на перехожих.

На відеозаписах, що зʼявилися в соціальних мережах, видно, що тварина біжить за чоловіком по тротуару. Рятуючись, перехожий перебігає дорогу, ведмідь біжить за ним, проте автобус, що проїжджав, відлякує звіра.

[ + – ] Ведмідь, який втік

[ + – ] Ведмідь женеться за чоловіком

Пізніше зʼявилася інформація, що ведмедя, який розгулював вулицями Нижньовартовська, вдалося зловити, обійшлося без постраждалих. У місцевих екстрених службах повідомили, що тварину приспали, передає РІА Новини.

Стало відомо, що власник хижака — місцевий бізнесмен, тварина містилася в клітці на території одного з готелів.

Раніше ми розповідали, що на гірськолижному курорті Предял у Румунії за лижником, який спускався по схилу гори, погнався ведмідь. Картину спостерігали люди, які знаходилися в кріслах підйомника. Вони криками намагалися попередити лижника про загрозу.

Також повідомлялося, що в Італії 10-річний хлопчик, гуляючи в горах із батьками, несподівано зіткнувся з бурим ведмедем. Завдяки спокійній поведінці та допомозі батька, хлопчикові вдалося уникнути нападу звіра і, зрештою, вони просто розійшлися в різні боки.

А в Норвегії білий ведмідь убив охоронця, якого найняли для захисту туристів від диких тварин.