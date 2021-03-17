У Росії ведмідь ганявся за перехожими по вулицях міста (відео)
За інформацією ЗМІ, хижака-втікача, який належить місцевому бізнесмену, довелося приспати.
У Нижньовартовську (РФ) ведмідь, який втік із клітки, розгулював вулицями, нападаючи при цьому на перехожих.
На відеозаписах, що зʼявилися в соціальних мережах, видно, що тварина біжить за чоловіком по тротуару. Рятуючись, перехожий перебігає дорогу, ведмідь біжить за ним, проте автобус, що проїжджав, відлякує звіра.
Пізніше зʼявилася інформація, що ведмедя, який розгулював вулицями Нижньовартовська, вдалося зловити, обійшлося без постраждалих. У місцевих екстрених службах повідомили, що тварину приспали, передає РІА Новини.
Стало відомо, що власник хижака — місцевий бізнесмен, тварина містилася в клітці на території одного з готелів.
Раніше ми розповідали, що на гірськолижному курорті Предял у Румунії за лижником, який спускався по схилу гори, погнався ведмідь. Картину спостерігали люди, які знаходилися в кріслах підйомника. Вони криками намагалися попередити лижника про загрозу.
Також повідомлялося, що в Італії 10-річний хлопчик, гуляючи в горах із батьками, несподівано зіткнувся з бурим ведмедем. Завдяки спокійній поведінці та допомозі батька, хлопчикові вдалося уникнути нападу звіра і, зрештою, вони просто розійшлися в різні боки.
А в Норвегії білий ведмідь убив охоронця, якого найняли для захисту туристів від диких тварин.