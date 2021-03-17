В США у вакцинированной матери родился ребенок с антителами к COVID-19

В образце крови новорожденного нашли антитела IgG к коронавирусу

В штате Флорида (США) после вакцинации матери впервые родился ребенок, у которого обнаружили антитела к COVID-19.

Американку вакцинировали на 36 неделе беременности, сообщает WPBF-TV.

По словам педиатра Пола Гиблерта и доктора Чеда Рудника, это – первый подобный случай в мире.

"Насколько нам известно, это первое в мире сообщение о рождении ребенка с антителами после вакцинации родителя", – заявил Гилберт.

Девочка родилась через три недели после того, как ее мать получила первую дозу вакцины от коронавируса производства Moderna.

Образец крови взяли из пуповины ребенка, в нем и были обнаружены антитела IgG к COVID-19.

"Дальнейшие исследования должны определить, как долго продлится защита и сколько антител должно циркулировать у ребенка, чтобы обеспечить ему эту защиту", – сообщил Рудник.

Ранее сообщалось, что в Болгарии у женщины, зараженной коронавирусом, родился ребенок, у которого врачи подтвердили наличие антител к патогену. Отмечается, что во время беременности 28-летняя женщина была госпитализирована с высокой температурой и кашлем. Позже у женщины диагностировали коронавирус. Из-за болезни врачи решили сделать пациентке кесарево сечение, так как вирус вызвал изменения в плаценте и замедлил развитие плода.

Исследование, проведенное учеными из Южной Африки, предполагает, что антитела, выработанные у людей, переболевших южноафриканским штаммом коронавируса, могут предотвратить заражение другими вариантами COVID-19.

В свою очередь, украинский врач Евгений Комаровский, отвечая на вопрос читательницы о том, могут ли люди с антителами, получившие прививку, быть заразными, заявил, что вакцинированные и переболевшие коронавирусом могут быть носителями инфекции.