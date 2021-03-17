У США у вакцинованої матері народилася дитина з антитілами до COVID-19

У зразку крові новонародженого знайшли антитіла IgG до коронавірусу.

У штаті Флорида (США) після вакцинації матері вперше народилася дитина, в якої виявили антитіла до COVID-19.

Американку вакцинували на 36 тижні вагітності, повідомляє WPBF-TV.

За словами педіатра Пола Гіблерта та лікаря Чеда Рудника, це — перший подібний випадок у світі.

"Наскільки нам відомо, це перше в світі повідомлення про народження дитини з антитілами після вакцинації матері", — заявив Гілберт.

Дівчинка народилася через три тижні після того, як її матір отримала першу дозу вакцини від коронавірусу виробництва Moderna.

Зразок крові взяли з пуповини дитини, в ньому й були виявлені антитіла IgG до COVID-19.

"Подальші дослідження повинні визначити, як довго триватиме захист і скільки антитіл має циркулювати у дитини, щоб забезпечити їй цей захист", — повідомив Рудник.

Раніше повідомлялося, що в Болгарії у жінки, зараженої коронавірусом, народилася дитина, в якої лікарі підтвердили наявність антитіл до патогену. Зазначається, що під час вагітності 28-річна жінка була госпіталізована з високою температурою і кашлем. Пізніше у жінки діагностували коронавірус. Через хворобу лікарі вирішили зробити пацієнтці кесарів розтин, оскільки вірус викликав зміни в плаценті й уповільнив розвиток плоду.

Дослідження, проведене вченими з Південної Африки, передбачає, що антитіла, вироблені у людей, які перехворіли південноафриканським штамом коронавірусу, можуть запобігти зараженню іншими варіантами COVID-19.

Зі свого боку, український лікар Євген Комаровський, відповідаючи на запитання читачки про те, чи можуть люди з антитілами, які отримали щеплення, бути заразними, заявив, що вакциновані та ті, хто перехворіли коронавірусом, можуть бути носіями інфекції.