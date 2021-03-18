В Париже ужесточат карантин вдобавок к уже действующему комендантскому часу

Новые карантинные меры для столицы Франции и ее пригородов будут включать в себя ограничения в передвижении граждан.

В эти выходные правительство Франции введет более жесткие карантинные ограничения для ряда регионов, в том числе для Парижа и пригородов, в связи с распространением COVID-19. Как сообщает Reuters, об этом в среду, 17 марта, заявил после заседания кабинета министров Франции его пресс-секретарь Габриэль Атталь.

Атталь допустил, что новые меры для Парижа будут включать некоторую форму ограничения в передвижении. Эти ограничения введут в дополнение к общенациональному комендантскому часу.

Президент страны Эммануэль Макрон выражал надежду, что кампания по вакцинации сможет предотвратить новую волну пандемии. Однако развертывание кампании по вакцинации было замедлено проблемами во время закупок вакцин в Евросоюзе. 17 марта глава государства заявил, что сейчас страна переживает "самые тяжелые недели".

О новых ограничениях премьер-министр Франции Жан Кастекс объявит 18 марта. Закрытия школ среди них не будет.

Как сообщалось ранее, в Европе намерены ввести "зеленые сертификаты" для свободы передвижения. Документ будет включать имя, дату рождения, дату выдачи, сведения о вакцине или тесте, а также информацию о выздоровлении.

Напомним также, что ЕС намерен начать переговоры о закупках вакцины "Спутник V".

До этого Европейское агентство по лекарственным средствам (EMA) начало в ускоренном режиме проверку российской вакцины "Спутник V", результаты которой, возможно, откроют путь к ее одобрению всеми 27 странами Евросоюза.