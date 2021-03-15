ЕС намерен начать переговоры о закупках вакцины "Спутник V", – Reuters

Рассматривается возможность начала переговоров с разработчиками вакцины

Евросоюз планирует начать переговоры с Российской Федерацией по вопросу закупки вакцины от коронавируса "Спутник V".

Об этом в понедельник, 15 марта информирует агентство Reuters, ссылаясь на свои дипломатические и официальные источники в ЕС.

По данным информационного ресурса, чиновник Евросоюза, который ведет переговоры с производителями вакцин от имени сообщества, сообщил, что правительства стран ЕС рассматривают возможность начала переговоров с разработчиками вакцины "Спутник V".

По его словам, для начала переговоров необходимо получение запросов минимум от четырех стран.

Ранее сообщалось, что Европейское агентство по лекарственным средствам (EMA) начало в ускоренном режиме проверку российской вакцины "Спутник V", результаты которой, возможно, откроют путь к ее одобрению всеми 27 странами Евросоюза.

Также мы писали, что Министр здравоохранения Словакии Марек Крайчи ушел в отставку из-за конфликта с российской вакциной "Спутник V". Две парламентские партии поставили правительству Словакии ультиматум: либо Марек Крайчи увольняется из Минздрава, либо они выходят из правящей коалиции. Причиной стала поспешная закупка российской вакцины против COVID-19 "Спутник V" до ее сертификации в Европе.

Производить разработанную в России вакцину от коронавируса "Спутник V" хотели бы Германия, Франция, Испания и Италия. Как во вторник, 9 марта, сообщил Reuters со ссылкой на главу Российского фонда прямых инвестиций (РФПИ) Кирилла Дмитриева, подконтрольное ему ведомство уже имеет сделки с производственными компаниями этих стран.

А в Аргентине мэр города вакцинировался "Спутником V" с портретом Путина в руках.

В свою очередь, в Украине запретили регистрацию "Спутника V" и других российских вакцин.