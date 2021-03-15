ЄС має намір почати переговори про закупівлю вакцини "Супутник V", — Reuters

Розглядається можливість початку переговорів із розробниками вакцини.

Євросоюз планує почати переговори з Російською Федерацією з питання закупівлі вакцини від коронавірусу "Супутник V".

Про це в понеділок, 15 березня інформує агентство Reuters, посилаючись на свої дипломатичні та офіційні джерела в ЄС.

За даними інформаційного ресурсу, чиновник Євросоюзу, який веде переговори з виробниками вакцин від імені спільноти, повідомив, що уряди країн ЄС розглядають можливість початку переговорів із розробниками вакцини "Супутник V".

За його словами, для початку переговорів необхідне отримання запитів мінімум від чотирьох країн.

Раніше повідомлялося, що Європейське агентство з лікарських засобів (EMA) почало в прискореному режимі перевірку російської вакцини "Супутник V", результати якої, можливо, відкриють шлях до її схвалення всіма 27 країнами Євросоюзу.

Також ми писали, що Міністр охорони здоров'я Словаччини Марек Крайчий пішов у відставку через конфлікт із російською вакциною "Супутник V". Дві парламентські партії поставили уряду Словаччини ультиматум: або Марек Крайчий звільняється з МОЗ, або вони виходять з правлячої коаліції. Причиною стала поспішна закупівля російської вакцини проти COVID-19 "Супутник V" до її сертифікації в Європі.

Виробляти розроблену в Росії вакцину від коронавірусу "Супутник V" хотіли б Німеччина, Франція, Іспанія та Італія. Як у вівторок, 9 березня, повідомив Reuters із посиланням на главу Російського фонду прямих інвестицій (РФПІ) Кирила Дмитрієва, підконтрольне йому відомство вже має угоди з виробничими компаніями цих країн.

А в Аргентині мер міста вакцинувався "Супутником V" із портретом Путіна в руках.

Зі свого боку, в Україні заборонили реєстрацію "Супутника V" та інших російських вакцин.