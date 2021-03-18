У Парижі посилять карантин на додачу до вже чинного комендантського часу

Нові карантинні заходи для столиці Франції та її передмість міститимуть обмеження у пересуванні громадян.

Цими вихідними уряд Франції введе жорсткіші карантинні обмеження для ряду регіонів, зокрема для Парижа і передмість, через поширення COVID-19. Як повідомляє Reuters, про це в середу, 17 березня, заявив після засідання кабінету міністрів Франції його прес-секретар Габріель Атталь.

Атталь допустив, що нові заходи для Парижа матимуть деяку форму обмеження у пересуванні. Ці обмеження введуть додатково до загальнонаціонального комендантського часу.

Президент країни Еммануель Макрон висловлював надію, що кампанія по вакцинації зможе запобігти новій хвилі пандемії. Однак розгортання кампанії по вакцинації було загальмовано проблемами під час закупівель вакцин у Євросоюзі. 17 березня голова держави заявив, що зараз країна переживає "найважчі тижні".

Про нові обмеження прем'єр-міністр Франції Жан Кастекс оголосить 18 березня. Закриття шкіл серед них не буде.

Як повідомлялося раніше, в Європі мають намір ввести "зелені сертифікати" для свободи пересування. Документ міститиме ім'я, дату народження, дату видачі, відомості про вакцину або тест, а також інформацію про одужання.

Нагадаємо також, що ЄС збирається почати переговори про закупівлю вакцини "Супутник V".

До цього Європейське агентство з лікарських засобів (EMA) почало у прискореному режимі перевірку російської вакцини "Супутник V", результати якої, можливо, відкриють шлях до її схвалення всіма 27 країнами Євросоюзу.