Парламент Испании разрешил процедуру эвтаназии

Противники закона считают, что это выбор на пользу смерти, а не медицины. Сторонники же апеллируют тем, что это право человека, а не обязанность.

Сенат Испании поддержал законопроект, который разрешает в стране проводить процедуру эвтаназии. Об этом сообщает CNN.

Решение поддержало 202 депутата, против проголосовали 131 депутата. Закон предусматривает процедуру эвтаназии людям, страдающим серьезными хроническими заболеваниями без шансов на выздоровление и с невыносимыми страданиями.

Закон вступит в действие через три месяца. Процесс эвтаназии будет происходить введением вещества пациентам медицинским сотрудником. Этот процесс получил термин "самоубийство с медицинской помощью".

Депутат от партии Vox Лурдес Мендес заявила, что проголосовав за легализацию эвтаназии, парламент выбрал смерть вместо медицины. Политик собирается подать апелляцию в Конституционный суд Испании.

По словам сторонницы закона, эвтаназия — это право, а не обязанность.

"Последние четыре года жизни Луис был полностью парализован, но сохранил свои когнитивные способности. Не было никакого лечения, чтобы облегчить его боль. Боль была настолько ужасной, что он не хотел спать по ночам, потому что знал, что следующий день будет еще хуже", — заявила сторонница закона журналистка Асун Гомес Буэно.

В Нидерландах, Бельгии, Люксембурге, Эстонии и Швейцарии практикуются добровольная активная эвтаназия и ассистируемое самоубийство. В Германии, Албании, Колумбии, Японии, Канаде, и в ряде штатов США легализовано ассистируемое самоубийство. В Швейцарии законы об эвтаназии позволяют практиковать "суицидальный туризм", который уже лишил жизни более тысячи человек.

Напомним, в Украине также предлагают легализировать эвтаназию и ассистированное самоубийство.

29 января в Португалии одобрили закон об эвтаназии. Но его обжаловали в суде.

Фокус разбирался, чем опасен закон об эвтаназии и зачем он нужен.