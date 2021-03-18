Парламент Іспанії дозволив процедуру евтаназії

Противники закону вважають, що це вибір на користь смерті, а не медицини. Прихильники ж апелюють тим, що це право людини, а не обов'язок.

Сенат Іспанії підтримав законопроект, який дозволяє в країні проводити процедуру евтаназії. Про це повідомляє CNN.

Рішення підтримали 202 депутати, проти проголосував 131 депутат. Закон передбачає процедуру евтаназії людям, які страждають серйозними хронічними захворюваннями без шансів на одужання і з нестерпними стражданнями.

Закон набуде чинності через три місяці. Процес евтаназії відбуватиметься введенням речовини пацієнтам медичним співробітником. Цей процес отримав термін "самогубство з медичною допомогою".

Депутатка від партії Vox Лурдес Мендес заявила, що проголосувавши за легалізацію евтаназії, парламент обрав смерть замість медицини. Політик збирається подати апеляцію до Конституційного суду Іспанії.

За словами прихильниці закону, евтаназія — це право, а не обов'язок.

"Протягом останніх чотирьох років життя Луїс був повністю паралізований, але зберіг свої когнітивні здібності. Не було жодного лікування, щоб полегшити його біль. Біль був настільки жахливий, що він не хотів спати ночами, тому що знав, що наступного дня буде ще гірше", — заявила прихильниця закону журналістка Асун Гомес Буено.

У Нідерландах, Бельгії, Люксембурзі, Естонії та Швейцарії практикується добровільна активна евтаназія та асистувальне самогубство. У Німеччині, Албанії, Колумбії, Японії, Канаді, і в низці штатів США легалізоване асистувальне самогубство. У Швейцарії закони про евтаназію дозволяють практикувати "суїцидальний туризм", який вже позбавив життя понад тисячі людей.

Нагадаємо, в Україні також пропонують легалізувати евтаназію та асистувальне самогубство.

29 січня в Португалії схвалили закон про евтаназію. Але його оскаржили в суді.

Фокус розбирався, чим небезпечний закон про евтаназію і навіщо він потрібний.