Второй за сутки корабль НАТО вошел в Черное море: может бить на 1,6 тысячи километров

Американский ракетный эсминец типа Arleigh Burke будет следить за безопасностью у берегов Румынии.

20 марта около 17:30 по киевскому времени боевое судно "Томас Хаднер" (Thomas Hudner) прошел через Босфор в Черное море. Об этом сообщает агентство "Интерфакс" со ссылкой на Международную систему позиционирования судов.

По информации 6-го оперативного флота НАТО, эсминец будет проводить операции по обеспечению безопасности. Он примет участие в международных учениях Морской щит 21, которые проводятся в акватории Румынии. "Томас Хандер" может нести до 56 крылатых ракет Tomahawk, которые поражают цели на расстоянии до 1,6 тысячи километров. Корабль состоит в ударной группе ВМС США во главе с авианосцем "Дуайт Эйзенхауэр" (Dwight Eisenhower), остальные ее члены находятся у берегов Турции.

Это уже второй корабль Военно-морских сил США, который вошел в Черное море за последние сутки — 19 марта в акватории появился ракетный крейсер "Монтгомери" (Monterey) оснащенное минимум 26 крылатыми ракетами Tomahawk. Национальный центр управления обороной РФ заявил, что российские войска следят за его действиями.

Ранее стало известно, что Североатлантический альянс планирует наращивать свое присутствие в Черном море, об этом генеральный секретарь Йенс Столтенберг сообщил во время встречи с премьер-министром Грузии Ираклием Гарибашвили. По его словам, безопасность в этом регионе стала приоритетом для НАТО. Он также отметил, что Россия продолжает наращивать свою мощь в Черном море и использует Крым для переброски войк.

Недавно пресс-служба ВМС Украины отчиталась, что украинские военные провели совместные учения с противоминной группой НАТО в Черном море. Корабли Альянса 10 марта посетили порт Одессы для тренировок типа PASSEX, которая предусматривает отработку морского взаимодействия между военнослужащими Украины и Турции.

До конца 2021 года Украина должна получить ответ по плану действий для членства в НАТО. Об этом Вице-премьер по вопросам европейской и евроатлантической интеграции Ольга Стефанишина сообщила в программе "Право на владу". НАТО требует от Украины ряда важных реформ в сферах обороны, безопасности и права.