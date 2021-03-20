Другий за добу корабель НАТО увійшов у Чорне море: може бити на 1,6 тисячі кілометрів

Американський ракетний есмінець типу Arleigh Burke буде стежити за безпекою біля берегів Румунії.

20 березня близько 17:30 за київським часом бойове судно "Томас Хаднер" (Thomas Hudner) пройшов через Босфор у Чорне море. Про це повідомляє агентство "Інтерфакс" з посиланням на Міжнародну систему позиціонування суден.

За інформацією 6-го оперативного флоту НАТО, есмінець буде проводити операції по забезпеченню безпеки. Він візьме участь в міжнародних навчаннях Морський щит 21, які проводяться в акваторії Румунії. "Томас Хандер" може нести до 56 крилатих ракет Tomahawk, які вражають цілі на відстані до 1,6 тисячі кілометрів. Корабель складається в ударній групі ВМС США на чолі з авіаносцем "Дуайт Ейзенхауер" (Dwight Eisenhower), інші її члени знаходяться біля берегів Туреччини.

Це вже другий корабель Військово-морських сил США, який увійшов в Чорне море за останню добу — 19 березня в акваторії з'явився ракетний крейсер "Монтгомері" (Monterey) оснащене мінімум 26 крилатими ракетами Tomahawk. Національний центр управління обороною РФ заявив, що російські війська стежать за його діями.

Раніше стало відомо, що Північноатлантичний альянс планує нарощувати свою присутність в Чорному морі, про це генеральний секретар Йенс Столтенберг повідомив під час зустрічі з прем'єр-міністром Грузії Іраклієм Гарібашвілі. За його словами, безпеку в цьому регіоні стала пріоритетом для НАТО. Він також зазначив, що Росія продовжує нарощувати свою міць в Чорному морі і використовує Крим для перекидання Войко.

Нещодавно прес-служба ВМС України відзвітувала, що українські військові провели спільні навчання з протимінної групою НАТО в Чорному морі. Кораблі Альянсу 10 березня відвідали порт Одеси для тренувань типу PASSEX, яка передбачає відпрацювання морського взаємодії між військовослужбовцями України і Туреччини.

До кінця 2021 року Україна повинна отримати відповідь за планом дій для членства в НАТО. Про це Віце-прем'єр з питань європейської та євроатлантичної інтеграції Ольга Стефанишина повідомила в програмі "Право на владу". НАТО вимагає від України ряду важливих реформ в сферах оборони, безпеки та права.