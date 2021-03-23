Рядом с границей Беларуси с Польшей и Литвой зафиксировали движение бронетехники (фото, видео)

Передвижение техники наблюдалось вечером в районе 22:00-23:00.

В белорусском городе Гродно, вчера ночью (22 марта) журналисты зафиксировали передвижение двух колонн военной техники. Об этом сообщает NewGrodno.by.

Пользователи социальных сетей стали публиковать фото и видео передвижения бронетехники.

В районе 22:00 была зафиксирована гусеничная бронетехника, которая передвигалась по нескольким улицам города. Как оказалось позднее, цель передвижения — учения. Вторая колонна была зафиксирована в районе 23:00.

Техника шла улицами Суворова, Ольги Соломовой, Весенней, Болдина и далее по направлению к Гожи, где и пройдут учения Вооруженных сил Беларуси.

На видео видно несколько десятков БМП, танки и другая военная техника.

Гродно находится в 15 километрах от Польши и в 30 километрах от Литвы.

Напомним, самопровозглашённый президент Беларуси Александр Лукашенко допустил, что может покинуть должность. Но сейчас он заявил, что необходимо объединиться, чтобы пережить тяжелые времена в "ошалевшем мире".

Ранее один государственных телеканалов Беларуси снял видео об Украине, в котором осудили наше государство: "Страна вымирающего народа и гордонов у власти".

Отметим, что журналисты показали в каких условиях якобы живет сын Лукашенко.