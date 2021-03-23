Поруч із кордоном Білорусі з Польщею та Литвою зафіксували рух бронетехніки (фото, відео)

Пересування техніки спостерігалося ввечері приблизно о 22:00-23:00.

У білоруському місті Гродно, вчора вночі (22 березня) журналісти зафіксували пересування двох колон військової техніки. Про це повідомляє NewGrodno.by.

Користувачі соціальних мереж почали публікувати фото та відео пересування бронетехніки.

Приблизно о 22:00 була зафіксована гусенична бронетехніка, яка пересувалася по декількох вулицях міста. Як зʼясувалося пізніше, мета пересування — навчання. Друга колона була зафіксована приблизно о 23:00.

Техніка йшла вулицями Суворова, Ольги Соломової, Весняної, Болдіна та далі у напрямку до Гожі, де й пройдуть навчання Збройних сил Білорусі.

На відео видно кілька десятків БМП, танки та іншу військову техніку.

Гродно знаходиться в 15 кілометрах від Польщі та в 30 кілометрах від Литви.

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Зазначимо, що журналісти показали в яких умовах нібито живе син Лукашенка.