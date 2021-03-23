Теперь на $3 трлн. Команда Байдена готовит новый план стимулирования экономики США
Деньги планируется направить на развитие инфраструктуры, "зеленой" энергетики, переподготовку граждан, кредитование малоимущих.
Советники президента США Джо Байдена на этой неделе представят ему план стимулирования экономики на $3 трлн. Об этом со ссылкой на источники сообщила газета The New York Times (NYT).
План обсуждается уже несколько месяцев. В отличие от коронавирусных пакетов помощи, этот план долгосрочный. Он включает:
- почти $1 трлн инвестиций в дорожную и электросетевую инфраструктуру, включая станции зарядки электромобилей;
- поддержку "зеленой" энергетики и развития других "отраслей будущего", таких как телекоммуникации 5G. В частности, выделяются средства на развертывание широкополосного интернета в сельской местности и постройку доступных и энергоэффективных жилых домов;
- переподготовку и повышение квалификации миллионов американцев;
- налоговые льготы и кредиты для населения с невысокими доходами.
Средства для реализации плана предлагается получить за счет сокращения части федеральных расходов, повышения ставки корпоративного налога на доходы с нынешних 21% (предположительно до 28%), увеличения предельной ставки налога на доходы физлиц до 39,6% с нынешних 37% и снижения ее порога применения до $400 тысяч годового дохода с нынешних $500 тысяч.
План встретит ожесточенное сопротивление республиканцев в конгрессе, поэтому не исключено, что его придется проталкивать по частям, считает NYT.
"План Байдена представляет собой ошеломляющий сдвиг в приоритетах, решая многие из самых насущных проблем страны", – сказал Сет Хэнлон, старший научный сотрудник либерального Центра американского прогресса.
Пресс-секретарь Белого дома Джен Псаки, комментируя статью NYT, сказала о неуместности "спекуляций по поводу будущих предложений в экономической сфере". По ее словам, они "не отражают ход мыслей в Белом доме", администрация рассматривает разные варианты поддержки населения.
Напомним, в начале марта Байден утвердил меры по поддержке экономики на фоне пандемии объемом в $1,9 трлн. Средства направят на финансирование вакцинации, а также на стимулирование экономики. Граждане получат по $1,4 тыс. Около $350 млрд пойдут на помощь властям штатов.
В феврале Байден обвинил своего предшественника в срыве вакцинации в США, а в марте Трамп "отомстил" преемнику, раскритиковав действия его администрации.