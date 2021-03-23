Тепер на $3 трлн. Команда Байдена готує новий план стимулювання економіки США
Гроші планується спрямувати на розвиток інфраструктури, "зеленої" енергетики, перепідготовку громадян, кредитування незаможних.
Радники президента США Джо Байдена цього тижня представлять йому план стимулювання економіки на $3 трлн. Про це з посиланням на джерела повідомила газета The New York Times (NYT).
План обговорюється вже кілька місяців. На відміну від коронавірусних пакетів допомоги, цей план довгостроковий. Він враховує:
- майже $1 трлн інвестицій в дорожню та електромережеву інфраструктуру, враховуючи станції зарядки електромобілів;
- підтримку "зеленої" енергетики та розвитку інших "галузей майбутнього", таких як телекомунікації 5G. Зокрема, виділяються кошти на розгортання широкосмугового інтернету в сільській місцевості та будівництво доступних та енергоефективних житлових будинків;
- перепідготовку та підвищення кваліфікації мільйонів американців;
- податкові пільги та кредити для населення з невисокими доходами.
Засоби для реалізації плану пропонується отримати за рахунок скорочення частини федеральних витрат, підвищення ставки корпоративного податку на доходи з нинішніх 21% (приблизно до 28%), збільшення граничної ставки податку на доходи фізосіб до 39,6% з нинішніх 37% і зниження її порогу застосування до $400 тисяч річного доходу з нинішніх $500 тисяч.
План зустріне запеклий опір республіканців у конгресі, тому не заперечується, що його доведеться проштовхувати частинами, вважає NYT.
"План Байдена є приголомшливим зрушенням у пріоритетах, вирішуючи багато з найбільш нагальних проблем країни", — сказав Сет Хенлон, старший науковий співробітник ліберального Центру американського прогресу.
Прес-секретарка Білого дому Джен Дженніфер Псакі, коментуючи статтю NYT, сказала про недоречність "спекуляцій з приводу майбутніх пропозицій в економічній сфері". За її словами, вони "не відображають хід думок у Білому домі", адміністрація розглядає різні варіанти підтримки населення.
Нагадаємо, на початку березня Байден затвердив заходи щодо підтримки економіки на тлі пандемії обсягом $1,9 трлн. Кошти спрямують на фінансування вакцинації, а також на стимулювання економіки. Громадяни отримають по $1,4 тис. Приблизно $ 350 млрд підуть на допомогу владі штатів.
У лютому Байден звинуватив свого попередника у зриві вакцинації в США, а в березні Трамп "помстився" наступнику, розкритикувавши дії його адміністрації.