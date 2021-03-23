В НАТО отсутствует общая позиция по "Северному потоку-2", – Столтенберг

В то же время, глава Альянса уточнил, что внутренние разногласия не должны мешать НАТО выполнять свои задачи.

Генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг после заседания министров иностранных дел стран-членов Альянса заявил, что Североатлантический блок не имеет четкой позиции по вопросу строительства "Северного потока-2".

Об этом пишет Экономическая правда.

"Есть разные позиции у союзников по НАТО в отношении проекта "Северный поток – 2". Не только Соединенные Штаты, но и некоторые другие союзники настроены критически, но есть и союзники с противоположной позицией. Поскольку НАТО принимает совместные решения, она не выработала общей позиции по "Северному потоку – 2", – сказал Столтенберг.

Вместе с тем, он добавил, что данные разногласия не должно мешать НАТО выполнять свои задачи.

"В то же время я также убежден, что НАТО на протяжении многих лет показало, что мы способны продолжать сохранять преданность нашей ключевой задаче – защищать друг друга, несмотря на факт, что иногда бывают разногласия, как например мы это видим по "Северному потоку-2", – сказал Столтенберг.

Как сообщает Radio Liberty, госсекретарь США Энтони Блинкен во время встречи со Столтенбергом в Брюсселе заявил, что строительство Северного потока-2 противоречит интересам Европейского Союза, и предупредил Берлин о возможных санкциях, если Германия продолжит поддерживать проект.

"Президент Джо Байден дал четкий сигнал, он считает этот газопровод плохой идеей, плохой как для Европы, так и для Соединенных Штатов. В конечном итоге это (строительство Северного потока-2) противоречит собственным целям безопасности ЕС", – сказал Блинкен.

Напомним, ранее глава Государственного департамента США призвал бизнес не помогать России в строительстве газопровода "Северный поток-2" и пригрозил санкциями всем, кто будет сотрудничать с проектом.

В немецком Бундестаге предложили заморозить строительство "Северного потока – 2" на время переговоров Европейского Союза, США и России о будущем проекта.

Владимир Зеленский заявил, что строительство "Северного потока-2" является мощным ударом по Украине.