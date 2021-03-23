У НАТО відсутня загальна позиція щодо "Північного потоку-2", — Столтенберг

Водночас, голова Альянсу уточнив, що внутрішні розбіжності не повинні заважати НАТО виконувати свої завдання.

Генеральний секретар НАТО Єнс Столтенберг після засідання міністрів закордонних справ країн-членів Альянсу заявив, що Північноатлантичний блок не має чіткої позиції з питання будівництва "Північного потоку-2".

Про це пише Економічна правда.

"Є різні позиції у союзників по НАТО щодо проекту "Північний потік — 2". Не тільки Сполучені Штати, а й деякі інші союзники налаштовані критично, але є і союзники з протилежною позицією. Оскільки НАТО приймає спільні рішення, організація не виробила спільної позиції щодо "Північного потоку — 2", — сказав Столтенберг.

Разом з тим, він додав, що ці розбіжності не повинні заважати НАТО виконувати свої завдання.

"Водночас я також переконаний, що НАТО протягом багатьох років показало, що ми здатні продовжувати зберігати відданість нашому ключовому завданню — захищати один одного, незважаючи на факт, що іноді бувають розбіжності, як наприклад ми це бачимо по "Північному потоку- 2", — сказав Столтенберг.

Як повідомляє Radio Liberty, держсекретар США Ентоні Блінкен під час зустрічі зі Столтенбергом у Брюсселі заявив, що будівництво Північного потоку-2 суперечить інтересам Європейського Союзу, і попередив Берлін про можливі санкції, якщо Німеччина продовжить підтримувати проект.

"Президент Джо Байден дав чіткий сигнал, він вважає цей газопровід поганою ідеєю, поганою як для Європи, так і для Сполучених Штатів. У підсумку це (будівництво Північного потоку-2) суперечить власним цілям безпеки ЄС", — сказав Блінкен.

Нагадаємо, раніше голова Державного департаменту США закликав бізнес не допомагати Росії в будівництві газопроводу "Північний потік-2" і пригрозив санкціями всім, хто співпрацюватиме з проектом.

У німецькому Бундестазі запропонували заморозити будівництво "Північного потоку — 2" на час переговорів Європейського Союзу, США та Росії про майбутнє проекту.

Володимир Зеленський заявив, що будівництво "Північного потоку-2" є потужним ударом по Україні.