Оккупанты в Крыму приговорили к 6 годам крымчанина за участие в "украинском нацбатальоне"

Официально крымскотатарского батальона пока нет в структуре правоохранительных органов Украины.

Суд в оккупированном Россией Крыму 23 марта приговорил к 6 годам заключения в колонии строгого режима с ограничением свободы на 1 год Меджита Аблямитова, сообщило издание "Радио Свобода".

Прокуратура просила для Аблямитова 8,5 лет лишения свободы. Его обвиняли в участии в "украинском нацбатальоне"

В суде допросили пятерых свидетелей по делу. Один из них, Айдын Мамутов, ранее судимый за участие в этом же батальоне, сообщил, что не давал указанных в протоколе допроса свидетеля показаний.

В августе ФСБ России сообщила, что задержала жителя Кировского района Крыма, который подозревается в участии в "украинском националистическом батальоне". В спецслужбе утверждали, что задержанный в 2016 году выехал на материковую часть Украины и вступил "в батальон имени Номана Челебиджихана, созданный Ленуром Ислямовым".

Украинская прокуратура АРК начала уголовные производства по фактам незаконного задержания и проведения обыска у гражданина Украины.

Напомним, что дискуссия о создании крымскотатарского батальона в структуре правоохранительных органов Украины продолжается с 2016 года. В Национальной гвардии Украины, которая входит в систему МВД, говорили, что заявления о создании в их структуре крымскотатарского батальона пока не подкреплены законодательно. Ленур Ислямов призывал присвоить крымскотатарском батальону имени Номана Челебиджихана номер воинской части.

Самого Ислямова Верховный "суд" оккупированного Крыма в декабре прошлого года признал виновным в организации энергетической блокады полуострова в 2015 году и заочно приговорил его к 19 годам колонии строгого режима. Ему также на два года запрещено выступать в СМИ.

После оккупации Крыма Ислямов некоторое время был вице-премьером "правительства", но в конце мая 2014 года отправлен в отставку. Первоначально работать в оккупационное правительство его направил Меджлис крымскотатарского народа (с мандатом на две недели).

После отставки он покинул Крым и принял украинское гражданство, из российского не вышел.

В России Ислямову принадлежал "Джаст-банк", однако осенью 2015 года у него отозвали лицензию.

Сейчас Ислямов – основной владелец крымскотатарского телеканала ATR (97%). Был одним из организаторов крымскотатарского батальона в Херсонской области. Организатор гражданской блокады Крыма.